Самолеты, летевшие в Сочи, направлены на запасные аэродромы из-за тумана
Девять авиарейсов, следовавших в Сочи, были перенаправлены в другие аэропорты из-за сильного тумана и ухудшения видимости, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его данным, сложные метеоусловия повлияли на работу аэропорта, и с 16:40 мск воздушные суда начали уходить на запасные аэродромы в Грозном, Махачкале и Минеральных Водах. Это также привело к задержке ряда вылетов.
Аэропорт Сочи перешел на усиленный режим работы, к обслуживанию пассажиров и воздушных судов привлечен дополнительный персонал. В случае задержек авиакомпании обязаны предоставлять клиентам напитки, питание и при необходимости — гостиницу, в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Росавиация и Госкорпорация по ОрВД усилили контроль за движением воздушного транспорта в южных регионах, подчеркнув, что безопасность полетов остается приоритетом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru