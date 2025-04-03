Самолеты, летевшие в Сочи, направлены на запасные аэродромы из-за тумана

Девять авиарейсов, следовавших в Сочи, были перенаправлены в другие аэропорты из-за сильного тумана и ухудшения видимости, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, сложные метеоусловия повлияли на работу аэропорта, и с 16:40 мск воздушные суда начали уходить на запасные аэродромы в Грозном, Махачкале и Минеральных Водах. Это также привело к задержке ряда вылетов.