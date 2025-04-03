С территории курского приграничья с начала марта эвакуировали 709 человек

В Курской области с начала массового продвижения российских войск с 12 марта было эвакуировано 709 человек с освобожденных территорий, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Среди эвакуированных — 18 детей, а также 25 человек, вернувшихся с территории Украины.