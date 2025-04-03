С территории курского приграничья с начала марта эвакуировали 709 человек

В Курской области с начала массового продвижения российских войск с 12 марта было эвакуировано 709 человек с освобожденных территорий, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Среди эвакуированных — 18 детей, а также 25 человек, вернувшихся с территории Украины.

Из Курской области эвакуировали 371 человека, включая 14 детей

По словам Хинштейна, все эвакуированные были осмотрены медиками и получили необходимую помощь. 74 человека нуждались в медицинской помощи и были доставлены в областные больницы, 18 из них продолжают лечение.

Часть эвакуированных была размещена в пунктах временного размещения (290 человек), остальных (419 человек) забрали родные и близкие. Власти оказывают пострадавшим юридическую помощь, а также предоставляют гуманитарные наборы и необходимые вещи, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mchs_46
ТЕГИ:ЭвакуацияКурская Область

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