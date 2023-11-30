Билан получил «Золотой граммофон» в номинации «Артист года»
Певец Дмитрий Билан стал обладателем национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» в специальной номинации под названием «Артист года», сообщает ТАСС.
Его коллега Юлианна Караулова получила не только «золотой», но и «Зеленый граммофон». Церемония прошла в «Крокус Сити Холле». Ее открыл продюсер Владимир Киселев.
«Зеленый граммофон» традиционно вручается артисту, который показывает обществу свое трепетное отношение к природе, и демонстрирует важность заботы об окружающей среде. В прошлом году эта награда была впервые вручена Дмитрию Билану.
В основной части церемонии ведущими выступили Филипп Киркоров, Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев.Многие артисты получили награду не впервые. Так, для Полины Гагариной (песня «Бабочки») это 11-я премия, для Филиппа Киркорова (песня «Если ты уйдешь») - 24-я, для Николая Баскова – 21-я, для Ирины Дубцовой – 7-я, для певца Emin – пятая.
Наград также удостоились Дмитрий Маликов, Мари Краймбрери, Anna Asti, Сергей Лазарев, Artik & Asti.
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