Пожар в ресторане «Фергана» в центре Москвы ликвидирован

После получения сигнала о возгорании, пожарные прибыли на место и начали тушение. К моменту их прибытия посетители ресторана уже покинули здание самостоятельно. В результате возгорание было ликвидировано на площади 20 квадратных метров.

В тушении участвовали 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, передает «Радиоточка НСН».

