Пожар в ресторане «Фергана» в центре Москвы ликвидирован
Пожар, возникший в вентиляции ресторана «Фергана» в центре Москвы, был оперативно ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС столицы.
Инцидент произошел в здании на Павелецкой площади, где огонь охватил вентиляционные короба.
После получения сигнала о возгорании, пожарные прибыли на место и начали тушение. К моменту их прибытия посетители ресторана уже покинули здание самостоятельно. В результате возгорание было ликвидировано на площади 20 квадратных метров.
В тушении участвовали 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru