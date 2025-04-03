Пожар в ресторане «Фергана» в центре Москвы ликвидирован

Пожар, возникший в вентиляции ресторана «Фергана» в центре Москвы, был оперативно ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС столицы.

Инцидент произошел в здании на Павелецкой площади, где огонь охватил вентиляционные короба.

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После получения сигнала о возгорании, пожарные прибыли на место и начали тушение. К моменту их прибытия посетители ресторана уже покинули здание самостоятельно. В результате возгорание было ликвидировано на площади 20 квадратных метров.

В тушении участвовали 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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