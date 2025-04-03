Генерал НАТО усомнился в возможностях ВСУ перейти в крупное наступление
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что не может с уверенностью прогнозировать возможность масштабного наступления украинской армии. Такое мнение он высказал в ходе слушаний в комитете сената США.
Каволи отметил, что на данный момент трудно оценить ситуацию на фронте и представить, как именно будут развиваться события в дальнейшем.
Несмотря на усилия Украины по укреплению своих позиций, он подчеркнул, что текущее положение на поле боя делает любое предсказание относительно крупных операций сложным.
Украинская армия продолжает проводить локальные операции в разных регионах, однако аналитики считают, что для полномасштабного наступления необходимы значительные ресурсы. Эти ресурсы ограничены из-за постоянных потерь ВСУ на фронте и ограниченного объема поставок оружия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru