Генерал НАТО усомнился в возможностях ВСУ перейти в крупное наступление

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что не может с уверенностью прогнозировать возможность масштабного наступления украинской армии. Такое мнение он высказал в ходе слушаний в комитете сената США.

Каволи отметил, что на данный момент трудно оценить ситуацию на фронте и представить, как именно будут развиваться события в дальнейшем.