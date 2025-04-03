Генерал НАТО усомнился в возможностях ВСУ перейти в крупное наступление

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что не может с уверенностью прогнозировать возможность масштабного наступления украинской армии. Такое мнение он высказал в ходе слушаний в комитете сената США.

Каволи отметил, что на данный момент трудно оценить ситуацию на фронте и представить, как именно будут развиваться события в дальнейшем.

НАТО заявило об усилении российской армии

Несмотря на усилия Украины по укреплению своих позиций, он подчеркнул, что текущее положение на поле боя делает любое предсказание относительно крупных операций сложным.

Украинская армия продолжает проводить локальные операции в разных регионах, однако аналитики считают, что для полномасштабного наступления необходимы значительные ресурсы. Эти ресурсы ограничены из-за постоянных потерь ВСУ на фронте и ограниченного объема поставок оружия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:НАТОУкраинаНаступлениеВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры