Сибига обеспокоен снижением внимания СМИ к ситуации на Украине

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига выразил обеспокоенность по поводу того, что внимание мировых СМИ переключилось с Украины на международные торговые конфликты. Он подчеркнул, что в то время как весь мир сосредоточен на глобальных торговых войнах, нельзя забывать о продолжающемся военном конфликте в Европе.

По словам Сибиги, в условиях нынешней экономической нестабильности, вызванной решениями США, важно помнить, что Украина продолжает «бороться с агрессией», и ситуация в регионе требует международного внимания. Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, он отметил, что конфликт на Украине продолжает оставаться одним из главных вызовов для европейской безопасности.