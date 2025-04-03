Сибига обеспокоен снижением внимания СМИ к ситуации на Украине

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига выразил обеспокоенность по поводу того, что внимание мировых СМИ переключилось с Украины на международные торговые конфликты. Он подчеркнул, что в то время как весь мир сосредоточен на глобальных торговых войнах, нельзя забывать о продолжающемся военном конфликте в Европе.

По словам Сибиги, в условиях нынешней экономической нестабильности, вызванной решениями США, важно помнить, что Украина продолжает «бороться с агрессией», и ситуация в регионе требует международного внимания. Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, он отметил, что конфликт на Украине продолжает оставаться одним из главных вызовов для европейской безопасности.

Америке предрекли остановку торговли из-за «очень больших» пошлин на автомобили

Ранее депутат Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что действия президента США Дональда Трампа, который повысил пошлины на импорт, могут привести к глобальной торговой войне, что, в свою очередь, снизит внимание к военному конфликту в Украине.

Трамп, объявив о введении пошлин на товары из других стран, выразил мнение, что это поможет США добиться экономической независимости и погасить государственный долг, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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