Сибига обеспокоен снижением внимания СМИ к ситуации на Украине
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига выразил обеспокоенность по поводу того, что внимание мировых СМИ переключилось с Украины на международные торговые конфликты. Он подчеркнул, что в то время как весь мир сосредоточен на глобальных торговых войнах, нельзя забывать о продолжающемся военном конфликте в Европе.
По словам Сибиги, в условиях нынешней экономической нестабильности, вызванной решениями США, важно помнить, что Украина продолжает «бороться с агрессией», и ситуация в регионе требует международного внимания. Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, он отметил, что конфликт на Украине продолжает оставаться одним из главных вызовов для европейской безопасности.
Ранее депутат Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что действия президента США Дональда Трампа, который повысил пошлины на импорт, могут привести к глобальной торговой войне, что, в свою очередь, снизит внимание к военному конфликту в Украине.
Трамп, объявив о введении пошлин на товары из других стран, выразил мнение, что это поможет США добиться экономической независимости и погасить государственный долг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru