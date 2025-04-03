ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные обстреляли и атаковали дронами несколько населенных пунктов в Белгородской области, однако, по предварительным данным, жертв нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Муром Шебекинского округа боеприпас повредил хозяйственную постройку, а в городе Шебекино дрон упал на парковку предприятия, выбив окна в здании и повредив два автомобиля.

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В Грайворонском округе в селе Головчино беспилотник атаковал машину «Газель», а в хуторе Масычево дрон повредил два автомобиля на территории сельскохозяйственного предприятия. В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон попал в частный дом.

Оперативные службы уточняют масштабы разрушений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

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