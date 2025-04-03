ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные обстреляли и атаковали дронами несколько населенных пунктов в Белгородской области, однако, по предварительным данным, жертв нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Муром Шебекинского округа боеприпас повредил хозяйственную постройку, а в городе Шебекино дрон упал на парковку предприятия, выбив окна в здании и повредив два автомобиля.
В Грайворонском округе в селе Головчино беспилотник атаковал машину «Газель», а в хуторе Масычево дрон повредил два автомобиля на территории сельскохозяйственного предприятия. В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон попал в частный дом.
Оперативные службы уточняют масштабы разрушений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал НАТО усомнился в возможностях ВСУ перейти в крупное наступление
- ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области
- Россиянка Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне
- Самолеты, летевшие в Сочи, направлены на запасные аэродромы из-за тумана
- В России расширят эксперимент по сбору биометрии у мигрантов
- Канада введет ответную пошлину 25% на автомобили из США
- Самый вонючий цветок впервые зацвел в Ботаническом саду МГУ
- «Пациент жив»: Трамп положительно оценил реакцию рынка США на пошлины
- НАТО заявило об усилении российской армии
- Объявлен победитель гранта «Движения Первых» на профпроект для подростков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru