Курс биткоина опустился ниже 82 тысяч долларов после объявления США о пошлинах

Стоимость биткоина снизилась на 6%, опустившись ниже 82 тысяч долларов за монету, на фоне реакции рынка на решение президента США Дональда Трампа ввести новые импортные пошлины.

По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance, на 20:23 мск цена биткоина составила 81 735,7 доллара, что на 6,02% ниже уровня предыдущего дня.

Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина

Согласно данным CoinMarketCap, рассчитывающему среднюю цену на основе более 20 бирж, стоимость биткоина снизилась на 6,16%, опустившись до 81 726,68 доллара.

На фоне этого также наблюдается общий тренд ухода инвесторов от рисковых активов: фондовые индексы США потеряли около 5%, нефть снизилась в цене на 7%, а доллар подешевел на 1,5%, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПошлиныЦеныБиткоин

Горячие новости

Все новости

партнеры