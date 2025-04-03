Курс биткоина опустился ниже 82 тысяч долларов после объявления США о пошлинах
Стоимость биткоина снизилась на 6%, опустившись ниже 82 тысяч долларов за монету, на фоне реакции рынка на решение президента США Дональда Трампа ввести новые импортные пошлины.
По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance, на 20:23 мск цена биткоина составила 81 735,7 доллара, что на 6,02% ниже уровня предыдущего дня.
Согласно данным CoinMarketCap, рассчитывающему среднюю цену на основе более 20 бирж, стоимость биткоина снизилась на 6,16%, опустившись до 81 726,68 доллара.
На фоне этого также наблюдается общий тренд ухода инвесторов от рисковых активов: фондовые индексы США потеряли около 5%, нефть снизилась в цене на 7%, а доллар подешевел на 1,5%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru