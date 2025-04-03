Курс биткоина опустился ниже 82 тысяч долларов после объявления США о пошлинах

Стоимость биткоина снизилась на 6%, опустившись ниже 82 тысяч долларов за монету, на фоне реакции рынка на решение президента США Дональда Трампа ввести новые импортные пошлины.

По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance, на 20:23 мск цена биткоина составила 81 735,7 доллара, что на 6,02% ниже уровня предыдущего дня.