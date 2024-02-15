В Москве состоялся большой сольный концерт Билана
В Москве в Crocus City Hall прошел большой сольный концерт заслуженного артиста РФ Димы Билана, сообщает ТАСС.
Он назывался «Невозможное возможно». Певец презентовал совместную композицию с певицей Дианой Анкудиновой. Концерт открылся небольшим фрагментом документального фильма, в котором Билан рассказывал о своем творческом пути.
Концерт продлился больше двух часов. Певец исполнил песни «Задыхаюсь», «На берегу неба», «Это была любовь» и хиты из недавних альбомов. Как отметил Билан, несколько новых песен готовы к записи, но у него «не было на это ни одного свободного дня».
Исполнитель даст еще один сольный концерт в Crocus City Hall 15 февраля. Он отметил, что билеты «разлетелись молниеносно».
Ранее стало известно, что российские знаменитости, попавшие в скандальную «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой в Москве, постепенно возобновляют концертную деятельность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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