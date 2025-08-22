Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

В министерстве отметили, что общее число профессий для альтернативно служащих составит 271. Одновременно расширяется и список организаций, где можно пройти службу: их количество увеличится с 1671 до 1792.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов и предусматривает применение новых правил уже для призывников осеннего призыва 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

