Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

Минтруд России намерен увеличить перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы, добавив в него пять новых специальностей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В проект приказа включены токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.

Минтруд хочет увеличить число организаций для альтернативной службы

В министерстве отметили, что общее число профессий для альтернативно служащих составит 271. Одновременно расширяется и список организаций, где можно пройти службу: их количество увеличится с 1671 до 1792.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов и предусматривает применение новых правил уже для призывников осеннего призыва 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

