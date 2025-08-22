Стубб рассказал, как номер Лаврова помог ему в России

Президент Финляндии Александр Стубб в своей книге сообщил, что однажды ему удалось избежать проблем в российском аэропорту, так как он показал сотрудникам номер министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Политик уточнил, что эпизод произошел во время его работы главой финского МИД. По его словам, после поездки в Сибирь сотрудники аэропорта обнаружили отсутствие необходимых документов и задержали вылет.