Стубб рассказал, как номер Лаврова помог ему в России
Президент Финляндии Александр Стубб в своей книге сообщил, что однажды ему удалось избежать проблем в российском аэропорту, так как он показал сотрудникам номер министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Политик уточнил, что эпизод произошел во время его работы главой финского МИД. По его словам, после поездки в Сибирь сотрудники аэропорта обнаружили отсутствие необходимых документов и задержали вылет.
Тогда он, как утверждается в книге, пригрозил звонком Лаврову и продемонстрировал его номер в телефоне. Стубб отметил, что эта уловка сработала.
Кроме того, Yle напомнила, что на недавней встрече с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп обсуждал варианты урегулирования конфликта на Украине. В ходе этих переговоров Стубб сравнил ситуацию с Московским перемирием 1944 года между СССР и Финляндией. Представитель МИД России Мария Захарова после этого назвала слова финского лидера «адом», передает «Радиоточка НСН».
