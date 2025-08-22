«Публичная атака!»: Новоиспеченный иноагент Марков отверг обвинения Минюста
Политолог Сергей Марков заявил НСН, что является ярким и активным сторонником президента России и обвинил в своем новом статусе «врагов России».
Признанный иноагентом директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил НСН, что является уникальным человеком, который находится под западными санкциями и оказался иноагентом в России.
Минюст РФ сегодня, 22 августа, признал Маркова иноагентом. В сообщении ведомства указано, что Марков принимал участие в распространении материалов других иноагентов, выступал на иностранных площадках, а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Сам Марков заявил, что признание его иноагентом — дело рук людей, которые ранее публично «атаковали» политолога.
«Со мной власти не связывались. Никто мне ничего не говорил. Моя рабочая версия случившегося заключается в том, что в этом виноваты враги России и Владимира Путина в сочетании с коррупционерами. Я, например, нахожусь под санкциями Канады, и получается, что я — уникальный человек, который находится под западными санкциями и объявлен иностранным агентом. Будем надеяться, что власти разберутся. Думаю, это связано с теми людьми, которые публично меня атаковали и грозились объявить иностранным агентом, что, конечно, является неправдой просто по факту», — сказал собеседник НСН.
Он также сказал, что будет оспаривать статус иноагента.
«Хорошо известно, что я — не иностранный агент, я являюсь сторонником Владимира Путина и его политики на протяжении 25 лет, я являюсь одним из самых ярких и активных людей, поддерживающих Владимира Путина. Я буду связываться с представителями властей, не только с Министерством юстиции, но и с теми, кто политикой занимается. Нужно постараться понять, что там вообще происходит», — заключил Марков.
Минюст сегодня также признал иноагентами блогера и музыканта Дмитрия Нюберга, запрещенного в служении священника Андрея Кордочкина и активиста Раджана Дугарова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Из реестра иностранных агентов было исключено более 200 лиц с момента создания этих списков. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко на коллегии ведомства в сентябре 2024 года. «...Из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо. Это значит, что Минюст проверил достоверность указанных в заявлении сведений и установил отсутствие признаков иностранного агента», - заявлял Чуйченко.
