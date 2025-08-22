Он также сказал, что будет оспаривать статус иноагента.

«Хорошо известно, что я — не иностранный агент, я являюсь сторонником Владимира Путина и его политики на протяжении 25 лет, я являюсь одним из самых ярких и активных людей, поддерживающих Владимира Путина. Я буду связываться с представителями властей, не только с Министерством юстиции, но и с теми, кто политикой занимается. Нужно постараться понять, что там вообще происходит», — заключил Марков.

Минюст сегодня также признал иноагентами блогера и музыканта Дмитрия Нюберга, запрещенного в служении священника Андрея Кордочкина и активиста Раджана Дугарова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Из реестра иностранных агентов было исключено более 200 лиц с момента создания этих списков. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко на коллегии ведомства в сентябре 2024 года. «...Из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо. Это значит, что Минюст проверил достоверность указанных в заявлении сведений и установил отсутствие признаков иностранного агента», - заявлял Чуйченко.

