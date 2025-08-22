«Публичная атака!»: Новоиспеченный иноагент Марков отверг обвинения Минюста

Политолог Сергей Марков заявил НСН, что является ярким и активным сторонником президента России и обвинил в своем новом статусе «врагов России».

Признанный иноагентом директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил НСН, что является уникальным человеком, который находится под западными санкциями и оказался иноагентом в России.

Минюст признал иноагентом публициста Марка Солонина

Минюст РФ сегодня, 22 августа, признал Маркова иноагентом. В сообщении ведомства указано, что Марков принимал участие в распространении материалов других иноагентов, выступал на иностранных площадках, а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Сам Марков заявил, что признание его иноагентом дело рук людей, которые ранее публично «атаковали» политолога.

«Со мной власти не связывались. Никто мне ничего не говорил. Моя рабочая версия случившегося заключается в том, что в этом виноваты враги России и Владимира Путина в сочетании с коррупционерами. Я, например, нахожусь под санкциями Канады, и получается, что я — уникальный человек, который находится под западными санкциями и объявлен иностранным агентом. Будем надеяться, что власти разберутся. Думаю, это связано с теми людьми, которые публично меня атаковали и грозились объявить иностранным агентом, что, конечно, является неправдой просто по факту», — сказал собеседник НСН.
Британскую и грузинскую организации включили в список нежелательных в РФ

Он также сказал, что будет оспаривать статус иноагента.

«Хорошо известно, что я — не иностранный агент, я являюсь сторонником Владимира Путина и его политики на протяжении 25 лет, я являюсь одним из самых ярких и активных людей, поддерживающих Владимира Путина. Я буду связываться с представителями властей, не только с Министерством юстиции, но и с теми, кто политикой занимается. Нужно постараться понять, что там вообще происходит», — заключил Марков.

Минюст сегодня также признал иноагентами блогера и музыканта Дмитрия Нюберга, запрещенного в служении священника Андрея Кордочкина и активиста Раджана Дугарова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Из реестра иностранных агентов было исключено более 200 лиц с момента создания этих списков. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко на коллегии ведомства в сентябре 2024 года. «...Из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо. Это значит, что Минюст проверил достоверность указанных в заявлении сведений и установил отсутствие признаков иностранного агента», - заявлял Чуйченко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Минюст РФИноагентыСергей Марков

Горячие новости

Все новости

партнеры