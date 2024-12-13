«Знаем и уважаем»: Сын Шаинского о новой версии «Голубого вагона» от Niletto
Совместный трек Niletto и немецкого рэпера Liaze «Голубой вагон» будет интересным экспериментом, в этот раз все законно, заявил НСН Вячеслав Шаинский.
Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав заявил НСН, что уважает творчество певца Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) и перед выходом песни обсудил с ним все вопросы, связанные с авторскими правами на композицию «Голубой вагон».
В ночь с 12 на 13 декабря Niletto представил в своих соцсетях новый трек, написанный совместно с немецким рэпером Liaze (настоящее имя — Илья Рейзвих). Так, композиция под названием Goluboi Wagon (Голубой вагон) представляет из себя рэп-партию на немецком языке и классический, всеми узнаваемый припев. К слову, в прошлом году наследники Шаинского требовали компенсацию от Liaze, который использовал фрагмент «Песенки крокодила Гены» в своем треке «2003». Тогда рэпер использовал слова и музыку из произведения Шаинского, не получив соответствующего разрешения. Шаинский заверил, что в этот раз вопрос с авторскими правами закрыт.
«Сейчас все законно, все хорошо. Niletto неоднократно выступал на концертах, которые мы делали, например, в Кремлевском дворце. Мы знакомы с его творчеством и уважаем его. Это будет интересный эксперимент. Ситуация с немецким певцом давно прошла. Это были даже не споры. Просто, видимо, некоторые песни настолько полюбились народу, что, конечно, радует. Кто-то просто думал, что это народная песня», - сказал собеседник НСН.
Ранее певица Алена Апина намерена подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls», которая в своих выступлениях использует фонограмму с голосом артистки, напоминает «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина обратилась в ФИФА из-за показа территорий страны без Крыма
- Григорий Лепс вступил в партию ЛДПР на съезде в ВДНХ
- Россиянин Лифинцев установил рекорд и выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште
- Экс-чиновников ДНР отправили под домашний арест по делу о растрате
- Аэропорты Северного Кавказа закрыты из-за непогоды
- Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России
- Экс-главу аппарата ДНР Петкуна отправили под домашний арест
- НАШЕ на скорости: «Подъемники» провели эфир в скоростном поезде
- Рекордсмен советского альпинизма Валентин Божуков умер на 92-м году жизни
- Росгвардия обнаружила схрон ВСУ в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru