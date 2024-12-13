«Знаем и уважаем»: Сын Шаинского о новой версии «Голубого вагона» от Niletto

В ночь с 12 на 13 декабря Niletto представил в своих соцсетях новый трек, написанный совместно с немецким рэпером Liaze (настоящее имя — Илья Рейзвих). Так, композиция под названием Goluboi Wagon (Голубой вагон) представляет из себя рэп-партию на немецком языке и классический, всеми узнаваемый припев. К слову, в прошлом году наследники Шаинского требовали компенсацию от Liaze, который использовал фрагмент «Песенки крокодила Гены» в своем треке «2003». Тогда рэпер использовал слова и музыку из произведения Шаинского, не получив соответствующего разрешения. Шаинский заверил, что в этот раз вопрос с авторскими правами закрыт.

«Сейчас все законно, все хорошо. Niletto неоднократно выступал на концертах, которые мы делали, например, в Кремлевском дворце. Мы знакомы с его творчеством и уважаем его. Это будет интересный эксперимент. Ситуация с немецким певцом давно прошла. Это были даже не споры. Просто, видимо, некоторые песни настолько полюбились народу, что, конечно, радует. Кто-то просто думал, что это народная песня», - сказал собеседник НСН.

Ранее певица Алена Апина намерена подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls», которая в своих выступлениях использует фонограмму с голосом артистки, напоминает «Радиоточке НСН».

