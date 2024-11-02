Песня из «Трех котов» стала самой популярной на «Кинопоиске»
Заглавная тема популярного мультсериала «Три кота» стала самым сохраняемым треком с помощью Deep Dive за 2024 год — в свои плейлисты ее занесли 4300 подписчиков. Соответствующей статистикой поделился «Кинопоиск».
Отмечается, что аудитория «Трех котов» начала расти вместе с повышением популярности детского контента на сервисе. С августа мультфильм про Коржик, Карамельку и Компота не покидает топ-10 онлайн-кинотеатра.
Песня, в которой три котенка поют «миу-миу-миу» стала одновременно и самым часто удаляемым треком Deep Dive за последние 10 месяцев. Указывается, что заглавную тему мультфильма, вероятнее всего, добавляют в плейлисты дети, а их родители вскоре обнаруживают обновление в своей Яндекс Музыке и обновляют плейлист под свои предпочтения.
Следом за песней из мультсериала в рейтинге расположился трек «Новый шериф» группы «Заточка» из сериала «Инспектор Гаврилов». Его сохранили 3 165 раз, а также песни из турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — «Gold» Толана Шо и «Mech Burye (Serkan Bolat)» от KDDK и Ya Rick. Они набрали 2858 и 2514 добавлений соответственно.
Функция распознавания музыки в кадре Deep Dive появилась на «Кинопоиске» в 2021 году. За все время Deep Dive воспользовались более 15 миллионов раз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, как не столкнуться с мошенниками на онлайн-курсах
- Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram
- Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
- СМИ: Первый официально работающий кот Барсик пропал в Перми
- Песня из «Трех котов» стала самой популярной на «Кинопоиске»
- Медведев: В договоре с КНДР предусмотрено оказание помощи в случае нападения
- В пригороде Лиона произошли беспорядки
- СМИ: Стая собак напала на ребенка в Хабаровске
- Медведев: Новая украинская власть казнит прежних руководителей
- ВЦИОМ: Более 60% россиян считают, что в стране есть народное единство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru