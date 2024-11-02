Песня из «Трех котов» стала самой популярной на «Кинопоиске»

Песня, в которой три котенка поют «миу-миу-миу» стала одновременно и самым часто удаляемым треком Deep Dive за последние 10 месяцев. Указывается, что заглавную тему мультфильма, вероятнее всего, добавляют в плейлисты дети, а их родители вскоре обнаруживают обновление в своей Яндекс Музыке и обновляют плейлист под свои предпочтения.

Следом за песней из мультсериала в рейтинге расположился трек «Новый шериф» группы «Заточка» из сериала «Инспектор Гаврилов». Его сохранили 3 165 раз, а также песни из турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — «Gold» Толана Шо и «Mech Burye (Serkan Bolat)» от KDDK и Ya Rick. Они набрали 2858 и 2514 добавлений соответственно.

Функция распознавания музыки в кадре Deep Dive появилась на «Кинопоиске» в 2021 году. За все время Deep Dive воспользовались более 15 миллионов раз.

