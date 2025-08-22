СМИ: Спасение российской альпинистки приостановлено из-за погодных условий
Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, травмировавшей ногу при спуске с Пика Победы в Киргизии, остановлена из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, альпинисты-спасатели вынуждены спускаться в лагерь, так как женщина уже вторые сутки не подает признаков жизни. Планировавшийся подъем группы на высоту около шести тысяч метров сорвала непогода. Сейчас спасателям рекомендовано спуститься к первому лагерю на отметке 4,5 тысячи метров. Возобновление операции прогнозируется не ранее понедельника.
Наговицына получила травму 12 августа на высоте примерно 7200 метров. Попытка помочь ей со стороны других альпинистов завершилась трагедией — один из них погиб от переохлаждения.
Для эвакуации в район происшествия направили вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии, однако из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Все находившиеся на борту выжили, получив легкие травмы. Позже вертолет Ми-17ВМ успел совершить один рейс и вывез нескольких альпинистов, включая гражданина России, передает «Радиоточка НСН».
