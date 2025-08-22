СМИ: Спасение российской альпинистки приостановлено из-за погодных условий

Наговицына получила травму 12 августа на высоте примерно 7200 метров. Попытка помочь ей со стороны других альпинистов завершилась трагедией — один из них погиб от переохлаждения.

Для эвакуации в район происшествия направили вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии, однако из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Все находившиеся на борту выжили, получив легкие травмы. Позже вертолет Ми-17ВМ успел совершить один рейс и вывез нескольких альпинистов, включая гражданина России, передает «Радиоточка НСН».

