Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в энергетике и транспорте
Россия и Азербайджан определили ключевые направления дальнейшего взаимодействия, основное внимание будет уделено сотрудничеству в энергетике и развитию транспортных связей. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Встреча прошла 22 августа в Астрахани под председательством Оверчука и заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. Стороны договорились развивать взаимодействие в нескольких сферах, включая энергетику, транспорт, расчеты в национальных валютах и сотрудничество на Каспии.
По словам Оверчука, российско-азербайджанские отношения строятся на взаимной выгоде. Россия остается одним из ключевых партнеров Баку, занимая третье место во внешней торговле республики. На азербайджанском рынке действуют около 1800 компаний с участием российского капитала.
Отдельное внимание уделяется промышленному сотрудничеству, в частности в сфере автомобилестроения. В Азербайджане работают несколько российских автопроизводителей, что, по словам Оверчука, подтверждает высокий уровень интеграции двух экономик, передает «Радиоточка НСН».
