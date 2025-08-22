Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в энергетике и транспорте

Россия и Азербайджан определили ключевые направления дальнейшего взаимодействия, основное внимание будет уделено сотрудничеству в энергетике и развитию транспортных связей. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Встреча прошла 22 августа в Астрахани под председательством Оверчука и заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. Стороны договорились развивать взаимодействие в нескольких сферах, включая энергетику, транспорт, расчеты в национальных валютах и сотрудничество на Каспии.