МИД РФ отверг обвинения США в подрыве договоренностей по Украине

В МИД напомнили, что в апреле 2022 года Украина сама предложила проект принципов урегулирования, предусматривающий нейтральный статус, отказ от ядерного оружия и коллективные гарантии безопасности со стороны ряда государств, включая постоянных членов Совбеза ООН.

По словам дипломатов, обвинения в «подрыве» выглядят несостоятельно, поскольку внешнеполитический курс определяет президент РФ, а МИД лишь реализует его решения, передает «Радиоточка НСН».

