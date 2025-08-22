МИД РФ отверг обвинения США в подрыве договоренностей по Украине

Министерство иностранных дел России опровергло обвинения американских СМИ в адрес главы ведомства Сергея Лаврова в якобы «подрыве российско-американских договоренностей». Заявление опубликовано на официальном сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что позиция министра полностью совпадает с заявлениями президента Владимира Путина о необходимости учитывать законные озабоченности Москвы и строить архитектуру безопасности на принципах равенства и неделимости.

МИД РФ: Киев не ответил на предложение о создании рабочих групп для переговоров

В МИД напомнили, что в апреле 2022 года Украина сама предложила проект принципов урегулирования, предусматривающий нейтральный статус, отказ от ядерного оружия и коллективные гарантии безопасности со стороны ряда государств, включая постоянных членов Совбеза ООН.

По словам дипломатов, обвинения в «подрыве» выглядят несостоятельно, поскольку внешнеполитический курс определяет президент РФ, а МИД лишь реализует его решения, передает «Радиоточка НСН».

