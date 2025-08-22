МИД РФ отверг обвинения США в подрыве договоренностей по Украине
Министерство иностранных дел России опровергло обвинения американских СМИ в адрес главы ведомства Сергея Лаврова в якобы «подрыве российско-американских договоренностей». Заявление опубликовано на официальном сайте МИД.
В ведомстве подчеркнули, что позиция министра полностью совпадает с заявлениями президента Владимира Путина о необходимости учитывать законные озабоченности Москвы и строить архитектуру безопасности на принципах равенства и неделимости.
В МИД напомнили, что в апреле 2022 года Украина сама предложила проект принципов урегулирования, предусматривающий нейтральный статус, отказ от ядерного оружия и коллективные гарантии безопасности со стороны ряда государств, включая постоянных членов Совбеза ООН.
По словам дипломатов, обвинения в «подрыве» выглядят несостоятельно, поскольку внешнеполитический курс определяет президент РФ, а МИД лишь реализует его решения, передает «Радиоточка НСН».
