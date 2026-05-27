«Сыпь и прочие зверушки»: В индустрии возмутились ИИ-музыкой в топах чартов
В недружественных странах ведется яростная борьба живых музыкантов с клонами, а нам абсолютно все равно, сказал в эфире НСН Дмитрий Коннов.
В 2026 году уже несколько ИИ-треков ворвались в музыкальные чарты, при этом стриминги с «клонами» никак не борются, заявил в интервью НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
В феврале сообщалось, что чарты «Яндекс Музыки» и «VK Музыки» впервые возглавила сгенерированная нейросетью песня «Сыпь, гармоника» проекта СДП на стихи Сергея Есенина. В числе сгенерированных ИИ песен, попавших в чарты, также называют «Ворону» от Кэнни feat. МС Дымка, «Расскажи, Снегурочка» от Sasha Komovich, творения исполнителей Alena, Jeny Vesna, August Septemberov и многих других. Коннов возмутился тем, что нейромузыку никак не ограничивают.
«У нас нет никаких ограничений в отношении ИИ-музыки: ни индустриальных, ни со стороны стриминговых платформ. Не прошло еще и половины года, а уже четыре или пять песен попадали на высокие позиции в обоих чартах – и VK, и «Яндекса». Это были треки полностью сгенерированные искусственным интеллектом, что лишний раз доказывает то, что людям всё равно, кто поет. Главное, чтобы это их развлекало. В недружественных странах ведется яростная борьба живых музыкантов со своими клонами. Там в чарты просто не попадают песни, которые записаны не людьми, а нам абсолютно всё равно. Статистика, которая основана на количестве прослушиваний в чартах, показывает, что там постоянно присутствуют не только "Матушки Земли", но и всевозможные "Гармоники», "Сыпи" и прочие зверушки, треки ИИ-шных артистов, которым в реальности вы руку пожать не сможете», - подчеркнул собеседник НСН.
Со своей стороны, в сервисе «КИОН Музыка» подтвердили НСН, что песня «Советский Союз» ИИ-артиста Керсари вошла в число самых популярных треком за последний год.
Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что стриминговые сервисы не хотят маркировать музыку, созданную искусственным интеллектом, так как она приносит им прибыль. По его данным, в феврале 2026 года доля такой музыки на российских стримингах приблизилась к 20%.
