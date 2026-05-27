В 2026 году уже несколько ИИ-треков ворвались в музыкальные чарты, при этом стриминги с «клонами» никак не борются, заявил в интервью НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.

В феврале сообщалось, что чарты «Яндекс Музыки» и «VK Музыки» впервые возглавила сгенерированная нейросетью песня «Сыпь, гармоника» проекта СДП на стихи Сергея Есенина. В числе сгенерированных ИИ песен, попавших в чарты, также называют «Ворону» от Кэнни feat. МС Дымка, «Расскажи, Снегурочка» от Sasha Komovich, творения исполнителей Alena, Jeny Vesna, August Septemberov и многих других. Коннов возмутился тем, что нейромузыку никак не ограничивают.