«От Моцарта до Басты»: Пианист-витуоз Аккуратов о джазе и звездных коллаборациях
Музыка – это бурлацкий труд, сказал в эфире НСН Олег Аккуратов, рассказав о совместных проектах с актерами и допустив сотрудничество с Бастой.
Музыка: Моцарт, Баста и Герзмава
Известный джазовый пианист и вокалист, незрячий музыкант-виртуоз Олег Аккуратов в интервью НСН рассказал о разной энергетике музыки, сотрудничестве со звездами джаза и возможных коллаборациях с актерами и представителями шоу-бизнеса.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Рок-н-ролльная жизнь в выходные забурлит сразу в нескольких городах страны. Так, The Hatters выступят в Барнауле и Ульяновске, Найк Борзов и «Комната культуры» порадуют фанатов в Сочи, а Чайковский, Глазов, Воткинск увидят концерты группы «Мураками». Ну а в Москве выступят Uma2rman, «Кино», «Йорш», F.P.G., Wildways.
Ну а Олег Аккуратов, который 24 июня исполнит в московской консерватории джазовые композиции и Моцарта, рассказал о разных гранях классики и оценил перспективу коллабораций с рокерами или рэперами.
«Музыка одновременно и проста, и сложна, ведь музыкальный труд - это бурлацкий, адский труд. Если взять, например, классическую музыку, она требует особенной мощи, в ней чувства, драматизм, классическая музыка состоит из разных пунктов. Если мы касаемся венской музыки, то это должно быть сыграно в том стиле, в котором писали Гайдн, Моцарт или Бетховен. Если взять латиноамериканскую музыку, тот же джаз, свинг, фанковые стили - они заряжают и создают свой неповторимый драйв. Что касается рэпа или рок-исполнителей, я очень хорошо знаю рэп-исполнителя Басту, он мне очень близок. Возможно, что-нибудь совместно с ним я бы сделал», - отметил музыкант.
Аккуратов, выступавший ранее вместе с Монсеррат Кабалье, в резиденции папы римского и на церемонии закрытия Паралимпиады в Сочи, назвал в числе недавних знаковых концертов дуэты с Хиблой Герзмава (на фото) и американской певицей Вероникой Свифт.
«Я могу выделить один из последних концертов, где я выступал дуэтом с прекрасной оперной певицей Хиблой Герзмава. Мы исполняли песни военных лет, 1940-х, 1970-х годов, советской эстрады. Это было невероятно, прекрасно и потрясающе! Недавно был замечательный Московский джазовый фестиваль. Я выступал с симфоническим оркестром под руководством Ивана Рудина - это прекрасный дирижер, который очень тонко чувствует музыку и очень трепетно к ней относится. Также хочу выделить особенное выступление с замечательной певицей из США Вероникой Свифт, с которой мы пели дуэтом и целую программу делали с оркестром», - подчеркнул Аккуратов.
Театр и литература: От Шекспира до Козловского
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «В списках не значился» в «Современнике», работа «Квартета И» «Один день из смерти Вадика Беляева... », а также моноспектакль Данилы Козловского (на фото) «FRANK» на сцене Театра Эстрады.
Театралы Петербурга идут на «Омут» в Александринский театр, в Ростове выбрали спектакль «Планета РостовЪ», а в Перми – «Юнону и Авось».
Ну а Олег Аккуратов рекомендовал всем Уильяма Шекспира в переводе Самуила Маршака.
«Мне очень близок Шекспир. Я рекомендую всем прочитать все сонеты Шекспира и стихи Киплинга в переводе Самуила Маршака. Это замечательные переводы, показывающие, насколько русский язык поэтичен, богат, разнообразен и гениален. Я вообще сейчас стал уделять большое внимание стихам – не только Шекспиру, но и произведениям других поэтов - Есенина, Пушкина, Лермонтова, Грибоедова», - отметил музыкант.
Кино: «Телегин» и Безрукова
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой эксперты называют мелодраму «Материалистка» с Дакотой Джонсон. Кроме того, на экраны выйдет картина Виктора Тихомирова «Евгений Телегин», ранее попавшая в программу ММКФ.
Ну а Олег Аккуратов отметил, что знаком со многими актерами, которые имеют собственные рок-группы, а также с Ириной Безруковой (на фото), которая дружит с джазменами.
«Я со всеми этими актерами знаком, кроме Евгения Цыганова. Пересекался и с Дмитрием Певцовым, и с Юлией Пересильд, и, конечно же, с Ириной Безруковой, это моя землячка из Ростова-на-Дону. У меня есть проекты с разными актерами - и классические, и джазовые - с Алексеем Гуськовым, с Виктором Добронравовым, со многими другими актерами, которых я знаю. Так что есть и музыкальные коллаборации», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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