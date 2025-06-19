«От Моцарта до Басты»: Пианист-витуоз Аккуратов о джазе и звездных коллаборациях

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Известный джазовый пианист и вокалист, незрячий музыкант-виртуоз Олег Аккуратов в интервью НСН рассказал о разной энергетике музыки, сотрудничестве со звездами джаза и возможных коллаборациях с актерами и представителями шоу-бизнеса.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Рок-н-ролльная жизнь в выходные забурлит сразу в нескольких городах страны. Так, The Hatters выступят в Барнауле и Ульяновске, Найк Борзов и «Комната культуры» порадуют фанатов в Сочи, а Чайковский, Глазов, Воткинск увидят концерты группы «Мураками». Ну а в Москве выступят Uma2rman, «Кино», «Йорш», F.P.G., Wildways.

Ну а Олег Аккуратов, который 24 июня исполнит в московской консерватории джазовые композиции и Моцарта, рассказал о разных гранях классики и оценил перспективу коллабораций с рокерами или рэперами.

«Музыка одновременно и проста, и сложна, ведь музыкальный труд - это бурлацкий, адский труд. Если взять, например, классическую музыку, она требует особенной мощи, в ней чувства, драматизм, классическая музыка состоит из разных пунктов. Если мы касаемся венской музыки, то это должно быть сыграно в том стиле, в котором писали Гайдн, Моцарт или Бетховен. Если взять латиноамериканскую музыку, тот же джаз, свинг, фанковые стили - они заряжают и создают свой неповторимый драйв. Что касается рэпа или рок-исполнителей, я очень хорошо знаю рэп-исполнителя Басту, он мне очень близок. Возможно, что-нибудь совместно с ним я бы сделал», - отметил музыкант.

Аккуратов, выступавший ранее вместе с Монсеррат Кабалье, в резиденции папы римского и на церемонии закрытия Паралимпиады в Сочи, назвал в числе недавних знаковых концертов дуэты с Хиблой Герзмава (на фото) и американской певицей Вероникой Свифт.

«Я могу выделить один из последних концертов, где я выступал дуэтом с прекрасной оперной певицей Хиблой Герзмава. Мы исполняли песни военных лет, 1940-х, 1970-х годов, советской эстрады. Это было невероятно, прекрасно и потрясающе! Недавно был замечательный Московский джазовый фестиваль. Я выступал с симфоническим оркестром под руководством Ивана Рудина - это прекрасный дирижер, который очень тонко чувствует музыку и очень трепетно к ней относится. Также хочу выделить особенное выступление с замечательной певицей из США Вероникой Свифт, с которой мы пели дуэтом и целую программу делали с оркестром», - подчеркнул Аккуратов.

