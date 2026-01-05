ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и военные аэродромы

Уточняется, что для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, подразделения ракетных войск и артиллерии.

В сообщении говорится, что также были поражены цеха производства и сборки дальнобойных БПЛА, центр подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников в 148 районах.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска установили контроль над селом Грабовское в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

