ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и военные аэродромы
Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и инфраструктура военных аэродромов были поражены ударами российских войск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Уточняется, что для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, подразделения ракетных войск и артиллерии.
В сообщении говорится, что также были поражены цеха производства и сборки дальнобойных БПЛА, центр подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников в 148 районах.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска установили контроль над селом Грабовское в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
