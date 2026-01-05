Власти Кубы заявили о гибели 32 кубинцев в результате операции США в Венесуэле
5 января 202613:44
В результате операции США в Венесуэле погибли 32 кубинца. Как пишет RT, об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Уточняется, что речь идёт о кубинцах, выполнявших задачи по запросу Венесуэлы и павших «после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою против нападавших, либо в результате бомбардировок объектов».
Президент Кубы также объявил в стране двухдневный национальный траур по погибшим.
Ранее Мигель Диас-Канель назвал действия США в Венесуэле грубым нарушением международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
