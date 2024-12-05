«От Австралии до Магадана»: Звезда джаза Фантине о карьере и коллаборациях

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Обладательница премии «Все цвета джаза» в номинации «музыкант года», певица Фантине Притула в интервью НСН рассказала об австралийском начале своей карьеры и сотрудничестве с джазменом Игорем Бутманом, а также объяснила, чем ей близка «Бондиана».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев 7 декабря отметит на сцене 65-летие. Московскую публику также заинтересовали концерты Глеба Самойлова, «Калинова моста», Алисы Вокс и «Комнаты культуры». В Петербурге пройдет юбилейный концерт Гарика Сукачева, а также выступления Светланы Сургановой, Дельфина, и Нейромонаха Феофана.

Вячеслав Бутусов выступит в выходные в Краснодаре и Ставрополе, «Алиса» - в Воронеже, «Чиж&Co» - в Сургуте, а «КняZz» - в Уфе. Ну а Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром и Фантине едут в Бразилию, где дадут джазу в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Певица рассказала НСН об австралийском начале карьеры и сотрудничестве с Бутманом.

«В детстве мы переехали с семьей из Москвы в Австралию, там я и начала заниматься музыкой, причем не только джазом. Я отучилась в Western Australian Academy of Performing Arts. Туда поступали очень яркие артисты, потому что академия занимается не только музыкой, там помимо большого музыкального факультета есть еще и актёрская кафедра, кафедра оперетты, танцев и так далее. К тому времени я уже состояла в музыкальном коллективе, у нас были гастроли, но мне хотелось получить образование, чтобы можно было на высоком уровне общаться с другими музыкантами и не было такого "синдрома самозванки". Первый альбом был записан в Австралии - я его очень долго не выпускала и поэтому он был долгожданный. А второй был альбом я записала в коллаборации с продюсером Эмилио Эстефаном и его супругой Глорией Эстефан. Ну а С Игорем Бутманом мы сотрудничаем уже 12 лет. Поначалу, поскольку я не жила в России, либо я прилетала в Москву, либо они прилетали всем оркестром или маленьким коллективом в Америку. Я выступала там с ними и когда я жила в Майами, и когда переехала в Нью-Йорк тоже. В 2020 году я вернулась в Россию, стала здесь жить, и объем совместной работы многократно увеличился», - рассказала певица.

Она также заверила, что готова к «любому кипишу» в плане коллабораций с артистами других жанров.

«Я сотрудничала с рэпером Wyclef Jean из группы The Fugees, они выступали вместе с Lauryn Hill. В этом же треке был доминиканский рэпер El Cata, он достаточно популярный там, но в России его вряд ли знают. В принципе коллаборации мне очень нравятся, просто мне не доводилось в это сильно углубляться. Я вообще за любой кипиш, за любые коллаборации. Главное, чтобы это было музыкально, интересно, нравилось публике. В России, хотелось бы, конечно же, поработать с какими-нибудь попсовыми ребятами, но пока что не доводилось. Самое близкое, что у меня получилось, это наш дуэт на "Голосе", когда я там выступала. Для таких проектов нужно время, а обычно его очень мало», - отметила собеседница НСН.

