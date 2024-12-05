«От Австралии до Магадана»: Звезда джаза Фантине о карьере и коллаборациях
Фантине рассказала в эфире НСН о сотрудничестве со звездами джаза и рэперами, избавлении от «синдрома самозванки» и встрече с оленем в Салехарде.
Музыка: Бразилия и юбилеи
Обладательница премии «Все цвета джаза» в номинации «музыкант года», певица Фантине Притула в интервью НСН рассказала об австралийском начале своей карьеры и сотрудничестве с джазменом Игорем Бутманом, а также объяснила, чем ей близка «Бондиана».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев 7 декабря отметит на сцене 65-летие. Московскую публику также заинтересовали концерты Глеба Самойлова, «Калинова моста», Алисы Вокс и «Комнаты культуры». В Петербурге пройдет юбилейный концерт Гарика Сукачева, а также выступления Светланы Сургановой, Дельфина, и Нейромонаха Феофана.
Вячеслав Бутусов выступит в выходные в Краснодаре и Ставрополе, «Алиса» - в Воронеже, «Чиж&Co» - в Сургуте, а «КняZz» - в Уфе. Ну а Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром и Фантине едут в Бразилию, где дадут джазу в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Певица рассказала НСН об австралийском начале карьеры и сотрудничестве с Бутманом.
«В детстве мы переехали с семьей из Москвы в Австралию, там я и начала заниматься музыкой, причем не только джазом. Я отучилась в Western Australian Academy of Performing Arts. Туда поступали очень яркие артисты, потому что академия занимается не только музыкой, там помимо большого музыкального факультета есть еще и актёрская кафедра, кафедра оперетты, танцев и так далее. К тому времени я уже состояла в музыкальном коллективе, у нас были гастроли, но мне хотелось получить образование, чтобы можно было на высоком уровне общаться с другими музыкантами и не было такого "синдрома самозванки". Первый альбом был записан в Австралии - я его очень долго не выпускала и поэтому он был долгожданный. А второй был альбом я записала в коллаборации с продюсером Эмилио Эстефаном и его супругой Глорией Эстефан. Ну а С Игорем Бутманом мы сотрудничаем уже 12 лет. Поначалу, поскольку я не жила в России, либо я прилетала в Москву, либо они прилетали всем оркестром или маленьким коллективом в Америку. Я выступала там с ними и когда я жила в Майами, и когда переехала в Нью-Йорк тоже. В 2020 году я вернулась в Россию, стала здесь жить, и объем совместной работы многократно увеличился», - рассказала певица.
Она также заверила, что готова к «любому кипишу» в плане коллабораций с артистами других жанров.
«Я сотрудничала с рэпером Wyclef Jean из группы The Fugees, они выступали вместе с Lauryn Hill. В этом же треке был доминиканский рэпер El Cata, он достаточно популярный там, но в России его вряд ли знают. В принципе коллаборации мне очень нравятся, просто мне не доводилось в это сильно углубляться. Я вообще за любой кипиш, за любые коллаборации. Главное, чтобы это было музыкально, интересно, нравилось публике. В России, хотелось бы, конечно же, поработать с какими-нибудь попсовыми ребятами, но пока что не доводилось. Самое близкое, что у меня получилось, это наш дуэт на "Голосе", когда я там выступала. Для таких проектов нужно время, а обычно его очень мало», - отметила собеседница НСН.
Театр и путешествия: «БеспринцЫпные» и олень
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных премьера мюзикла «Последняя сказка» в МДМ, «Лес» в Театре Сатиры и «Опасные связи» в «Мастерской Петра Фоменко».
Театралы Петербурга идут в выходные на «Папу» и «БеспринцЫпный Новый Год» с Александром Цыпкиным (на фото), в Казани выбрали «Свидание вслепую», а в Новосибирске - спектакль «Три плюс кот».
Ну а Фантине рассказала о сюрпризах недавних гастролей в 25 городах страны, приуроченных к 25-летию Московского джазового оркестра.
«Встречали нас очень тепло, где-то теплее, где-то еще теплее. Все люди были невероятно радостные, у нас были полные залы, аншлаги, аплодисменты, цветы. Это, конечно же, очень приятно. Я впервые была в Магадане, Салехарде, Тюмени. В Горно-Алтайске я была недавно, но не как часть гастролей, а отдельно. Очень часто люди любят говорить, что за пределами МКАДа и Санкт-Петербурга в России больше ничего нет и не на что посмотреть, но это совершенно не так. Меня в этом убеждали наши поездки, знакомства с городами, людьми. Особенно меня впечатлила поездка в Салехард, я там даже покормила оленя», - отметила певица.
Кино: Сибирь и Бондиана
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер комедия «Звезды в Сибири» с большим количеством звезд шоу-бизнеса от Сергея Светлакова до Ольги Бузовой, а также шахматная драма «Роковая партия» с Даниилом Спиваковским.
Ну а Фантине раскрыла секрет своей программы, посвященной Бондиане.
«Дело не в каком-то одном конкретном фильме, который мне сильно понравился, мне просто очень сильно нравятся титульные песни этих фильмов. Они всегда такие элегантные, масштабные, для их исполнения всегда выбирают самых ярких артистов, которые были в те годы, поэтому я выбрала такую тематику. Я исходила не из того, что мне нравятся фильмы о Бонде и выбирала музыку, а наоборот, - мне нравилась музыка этих фильмов, и я уже, исходя из музыки, которая мне нравится, выбирала, песню. Там есть и Билли Айлиш, и Сэм Смит, музыка из 1960-70-х годов, есть и музыка 1990-х. И Тина Тернер там была, и Шерил Кроу - это уже даже не джаз, а уходит немножко в попсу», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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