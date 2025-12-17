Будет катастрофа? Какие артисты потеряют индивидуальность в погоне за рейтингами

Потеря индивидуальности в погоне за рейтингами – частая история в музыке, однако все еще есть артисты-творцы, которые не хотят быть как все, сказала НСН Елизавета Фомичева.

Если артисты будут видеть интерес аудитории к определенному жанру, то это не значит, что все музыканты начнут писать музыку именно в этом жанре, однако небольшой перекос все же возможен, сказала НСН руководитель отдела по работе с партнерами лейбла «Студия Союз» Елизавета Фомичева.

В России запустили новый аналитический инструмент для измерения интереса жителей России к локальным и зарубежным музыкантам. «Музыкальный индекс BandLink» рассчитывается каждую неделю и показывает топ-1000 артистов, которые привлекли самое большое внимание публики. Сейчас сервис — единственный инструмент в России, который оценивает в динамике интерес к артистам и их творчеству сразу в нескольких средах.

Фомичева отметила, что многие музыканты теряют свою индивидуальность в погоне за рейтингами.

«Потеря индивидуальности в погоне за рейтингами – частая история. Любые рейтинги которые составляются какими-либо СМИ или сервисами, – это всегда краеугольная и опасная штука. Как известно, люди могут использовать информацию как во благо, так и преследовать свои нехорошие цели, то есть спекулировать на том, что более популярно. Я думаю, что рано или поздно такой подъем может случиться, но как и любой подобный показатель, со временем он пойдет вниз. Все равно остается то небольшое количество артистов, которые следуют зову своего сердца в творчестве. Если пообщаться с истинными творцами, то большая часть из них говорят, что не хотят быть как все. Они хотят быть собой. В этом и заключается некая индивидуальность как творцов», – сказала собеседница НСН.
По ее словам, слушателям не стоит переживать: не все артисты гонят ся за рейтингами и пишут только популярную музыку.

«Катастрофы на российском музыкальном рынке не случится. Не пойдут все артисты переобуваться в попсу, которая сейчас достаточно популярна. Так же было у нас и с народной музыкой. Большое количество артистов начали экспериментировать с народной музыкой. Но сейчас есть такая востребованность, а через год, два, три такой востребованности не будет, появится новый жанр. Все равно артисты лавируют и стараются оставаться прежде всего творцами», – заключила Фомичева.

Ранее заслуженный работник культуры России, промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий заявил НСН, что россияне ищут в концертах отдушину в непростых условиях нынешней жизни.

