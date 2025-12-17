В России запустили новый аналитический инструмент для измерения интереса жителей России к локальным и зарубежным музыкантам. «Музыкальный индекс BandLink» рассчитывается каждую неделю и показывает топ-1000 артистов, которые привлекли самое большое внимание публики. Сейчас сервис — единственный инструмент в России, который оценивает в динамике интерес к артистам и их творчеству сразу в нескольких средах.

Фомичева отметила, что многие музыканты теряют свою индивидуальность в погоне за рейтингами.

«Потеря индивидуальности в погоне за рейтингами – частая история. Любые рейтинги которые составляются какими-либо СМИ или сервисами, – это всегда краеугольная и опасная штука. Как известно, люди могут использовать информацию как во благо, так и преследовать свои нехорошие цели, то есть спекулировать на том, что более популярно. Я думаю, что рано или поздно такой подъем может случиться, но как и любой подобный показатель, со временем он пойдет вниз. Все равно остается то небольшое количество артистов, которые следуют зову своего сердца в творчестве. Если пообщаться с истинными творцами, то большая часть из них говорят, что не хотят быть как все. Они хотят быть собой. В этом и заключается некая индивидуальность как творцов», – сказала собеседница НСН.