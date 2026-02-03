Маск считает, что в США уже началась новая гражданская война
3 февраля 202610:51
Новая гражданская война началась в США, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом миллиардер написал в соцсети Х.
Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей о том, что противостояние нынешней американской администрации и либеральных сил говорит о начале «Гражданской войны 2.0».
«Кажется, так и есть», - подчеркнул бизнесмен.
Ранее Маск заявил, что глобальный баланс сил меняется.
