Маск считает, что в США уже началась новая гражданская война

Новая гражданская война началась в США, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом миллиардер написал в соцсети Х.

После убийств в Миннесоте: В США начался «недолгий» шатдаун

Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей о том, что противостояние нынешней американской администрации и либеральных сил говорит о начале «Гражданской войны 2.0».

«Кажется, так и есть», - подчеркнул бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что глобальный баланс сил меняется.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры