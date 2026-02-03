Минкульт объяснил назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Режиссера Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, так как он отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями. Об этом заявили в Министерстве культуры РФ, передает РБК.
«Следует отметить, что Константин Юрьевич — российский театральный деятель, режиссер театра и кино, выпускник филологического факультета
Московского государственного университета и Российского государственного института театрального искусства — ГИТИСа», — указали в ведомстве.
Также Минкульт подчеркнул, что режиссеру присвоено почетное звание Заслуженный деятель искусств РФ.
Ранее Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти руководителя учреждения Игоря Золотовицкого. Договор с режиссером заключили до проведения выборов ректора. Некоторые выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова и обратились к министру культуры Ольге Любимовой с требованием пересмотреть это решение, пишет «Свободная пресса».
