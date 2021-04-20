Британия отменяет фестивали, Сербия опенэйром празднует победу над COVID-19
НСН выяснила, что происходит с мировыми фестивалями.
В Великобритании организаторы фестиваля Boomtown заявили об отмене своего мероприятия в 2021 году. В заявлении о переносе оупен-эйра на следующий год организаторы отметили, что приняли решение из-за отсутствия решения правительства о поддержке и страховке культурно-массовых мероприятий.
«Любой, кто устраивает мероприятие в этом году, будет делать это без страховой защиты, которая могла бы покрыть его, если COVID-19 помешает ему продолжить работу в каком-либо качестве. Для такого крупного и сложного независимого мероприятия, как Boomtown, это огромная авантюра с восьмизначной суммой, а финансовый риск просто слишком высок», - приводит слова организаторов издание NME.
Ранее об отмене фестиваля и проведении его в онлайн-формате заявил Гластонбери. Трансляция опенэйра состоится 22 мая.
Как отмечает издание, в Великобритании только один фестиваль в Винчестере пока не заявлял об отмене или переносе своего мероприятия из-за пандемии коронавируса.
В Сербии обратная ситуация: мэр города Нови-Сада Милош Вучевич заявил, что фествиаль Exit пройдёт с 8 по 11 июля 2021и станет своеобразным празднованием победы страны над COVID-19. Вход на фестиваль будет разрешен вакцинированным тем, у кого есть антитела к коронавирусу.
В этом году фестивалю Exit исполняется 20 лет. На сцену опенэйра выйдут Дэвид Гетта, DJ Snake, Tyga, Эрик Придз b2b Four Tet, Пауль Калькбреннер, Нина Кравиц, Solomon, Борис Брейха, Metronomy, Хани Дижон и многие другие.
Инициатива о допуске на концерты и спортивные мероприятия людей с ковид-паспортом или с отрицательным тестом на COVID-19 обсуждается и в Великобритании, но пока окончательное решение не принято. Многие депутаты, выступающие за права человека в британском парламенте, высказываются против этого предложения, их поддерживает и часть организаторов концертов.
В России власти неоднократно заявляли, что существующие ограничения с концертной индустрии будут сняты, после того, как большая часть населения пройдет вакцинацию. Сейчас в Москве действует ограничение на заполняемость концертных и театральных залов на 50%.
Организаторы фестивалей с оптимизмом смотрят на предстоящее лето, пока что массовых отмен российских оупен-эйров не произошло.
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