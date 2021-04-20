Британия отменяет фестивали, Сербия опенэйром празднует победу над COVID-19

В Великобритании организаторы фестиваля Boomtown заявили об отмене своего мероприятия в 2021 году. В заявлении о переносе оупен-эйра на следующий год организаторы отметили, что приняли решение из-за отсутствия решения правительства о поддержке и страховке культурно-массовых мероприятий.

«Любой, кто устраивает мероприятие в этом году, будет делать это без страховой защиты, которая могла бы покрыть его, если COVID-19 помешает ему продолжить работу в каком-либо качестве. Для такого крупного и сложного независимого мероприятия, как Boomtown, это огромная авантюра с восьмизначной суммой, а финансовый риск просто слишком высок», - приводит слова организаторов издание NME.

Ранее об отмене фестиваля и проведении его в онлайн-формате заявил Гластонбери. Трансляция опенэйра состоится 22 мая.