«Дикая мята» схуднула, но будет «Есть и Пить»
Продюсер фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин признался «Радиоточке НСН», что, из-за пандемии потерял 8 килограммов веса и 18 миллионов рублей.
Коронавирус оставил весь мир и Россию без любимых музыкальных фестивалей летом 2020 года. Общемировые тенденции борьбы с инфекцией оставляют меломанов в сомнениях, попадут ли они на опенэйры в этом году.
В Италии фестиваль Сан-Ремо открылся в 71 раз, и в первые за свою историю проходит без зрителей. Американский фестиваль Coachella несостоявшийся в 2020 году, отменен и в 2021. Кстати, там должна была выступить группировка «Ленинград», но, видимо, не судьба.
В России организаторы масштабных фестивалей настроены, куда более оптимистично. Многие опенэйры заявляют и даты, и артистов.
Так, перенесенный с 2020 года фестиваль «Дикая Мята» состоится 18,19,20 июня 2021. По словам, продюсера фестиваля Андрея Клюкина, пандемия хоть и нанесла ощутимый удар по карману, но все же принесла и свои плюсы.
«Перенос фестиваля оказался дорогим удовольствием. Потому что у нас и офис был большой, и работы было много: билеты, предоплаты, визы, невозвратные самолетные билеты, на круг мы потеряли 18 миллионов», - рассказал он «Радиоточке НСН».
Но время проведенное в локдауне продюсер фестиваля "Дикая Мята" использовал для того, чтобы воплотить в жизнь проекты, до которых в повседневной суете не доходили руки. Например, Андрей Клюкин придумал, как сбросить весь так, чтобы не отказывать себе в алкоголе. Он сам начал готовить закуски и записывать свой эксперимент на камеру и выпуски программ выкладывать в Сеть.
«На полном серьезе, я уже сбросил 8 кг! Я гарантирую, что не хожу в зал. Просто сменил модель питания, а по пятницам, мы как выпивали с друзьями пару ящиков пива, так и выпиваем. Но при этом я худею. Мне так понравилось, что теперь мы будем делать гастрономический фестиваль, который будет называться "Есть и Пить"», - добавил он.
Клюкин также отметил, что за время пандемии успел запустить программу на YouTube-канале, создать лейбл и провести два фестиваля с молодыми артистами.
Ранее ночные клубы вернулись в привычный для себя режим работы. Кроме того, концертным и театральным площадкам разрешили увеличить максимальную заполняемость зала с 25 до 50%.
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