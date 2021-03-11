«Дикая мята» схуднула, но будет «Есть и Пить»

В России организаторы масштабных фестивалей настроены, куда более оптимистично. Многие опенэйры заявляют и даты, и артистов.

Так, перенесенный с 2020 года фестиваль «Дикая Мята» состоится 18,19,20 июня 2021. По словам, продюсера фестиваля Андрея Клюкина, пандемия хоть и нанесла ощутимый удар по карману, но все же принесла и свои плюсы.

«Перенос фестиваля оказался дорогим удовольствием. Потому что у нас и офис был большой, и работы было много: билеты, предоплаты, визы, невозвратные самолетные билеты, на круг мы потеряли 18 миллионов», - рассказал он «Радиоточке НСН».

Но время проведенное в локдауне продюсер фестиваля "Дикая Мята" использовал для того, чтобы воплотить в жизнь проекты, до которых в повседневной суете не доходили руки. Например, Андрей Клюкин придумал, как сбросить весь так, чтобы не отказывать себе в алкоголе. Он сам начал готовить закуски и записывать свой эксперимент на камеру и выпуски программ выкладывать в Сеть.