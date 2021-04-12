Уколоться - и на концерт! Сергей Галанин о вакцинации от коронавируса

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин готовится выпустить сольную пластинку, а также со своим коллективом отыграть два больших концерта в обеих столицах. В Москве и Санкт-Петербурге все еще действуют жесткие ограничительные меры по заполняемости залов.

В интервью НСН Сергей Галанин, отвечая на вопрос, нуждаются ли ограничительные меры в корректировке, дал утвердительный ответ.

«С одной стороны, я не специалист в области коронавируса. Мне, как участнику концерта, конечно, хочется, чтобы тенденция двигалась в сторону увеличения квоты заполняемости залов. Тем более, есть такое мнение - я даже не знаю, как к этой фразе относиться - что чем быстрее мы все переболеем, тем быстрее мы выработаем те самые антитела. Но, может быть, открытие концертных площадок и каких-то других массовых мероприятий еще подтолкнет людей к вакцинированию. Потому что человек, который соскучился по массовым мероприятиям, он все-таки задумается и пойдет сделает себе укольчик. Это не больно: раз и все! Ну, два раза! Два раза: раз и все!» - пояснил он.

Продолжая тему концертов, Галанин рассказал, что весной и летом у группы «СерьГа» состоятся два больших сольных выступления.

«Ближайшие концерты: 29 апреля, «Дуглас», Санкт-Петербург. И самый нужный для нас концерт, в плане встречи со зрителем, и в плане того, что это действительно большой сольный концерт, - это «Зеленый Театр» ВДНХ 5 июня. Это приурочено к нашему дню рождения. День рождения группы «СерьГа» 1 июня, а 5 июня ждем вас на концерте! Будем играть долго и нудно, как я обычно говорю. Ну, знаете: захотели, вышли, проветрились, прогулялись по ВДНХ и вернулись к финалу. Я думаю, замечательная идея», - пошутил музыкант.

Сейчас артист готовит к выходу и первую сольную пластинку «Любовь. Алкоголь и Весна. Часть I. Дуэты». В «дуэтах» приняли участие такие музыканты как Юта, Ая312, Марина Шалагаева (бэк-вокалистка группы «Чиж и Ко», - прим. НСН), Евгений Маргулис, Гарик Сукачев, Сергей Чиграков, Иван Охлобыстин, Василий Мищенко, актер Иван Кокорин, Сергей Мазаев и Анатолий Алешин.

А после выйдет и «Любовь. Алкоголь и Весна. Часть II», где песни можно будет услышать в той же аранжировке, но в исполнении только Сергея Галанина.

