Фестиваль Glastonbury пройдет в онлайн формате
Организаторы ежегодного фестиваля Glastonbury в своем Instagram анонсировали онлайн концерт, который состоится 22 мая.
В рамках трансляции выступят такие группы, как Coldplay, Haim, Деймон Албарн, Майкл Киванука, Джорджа Смит, Кано, Idles и Хани Дижон.
Музыканты дадут свои концерты в традиционных для фестиваля Glastonbury декорациях.
Снимать концерт будет Пол Дагдейл известный автор документальных фильмов о музыкантах. Трансляция Glastonbury 2021 будет платной, билеты уже поступили в продажу. Стоимость доступа к трансляции опциональна: обычный доступ к трансляции стоит порядка 2500рублей, с возможностью поддержки организаторов фестиваля – 4500 рублей.
Фестиваль продлиться 5-6 часов, и по московскому времени Glastonbury начнется в 21.00.
Музыкальный фестиваль Glastonbury проходит в Великобритании с 1970 года. В прошлом году опенэйр был отменен из-за пандемии коронавируса, в январе 2021 стало известно об отмене оффлайн-формата Glastonbury.
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