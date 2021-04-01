Фестиваль Glastonbury пройдет в онлайн формате

Организаторы ежегодного фестиваля Glastonbury в своем Instagram анонсировали онлайн концерт, который состоится 22 мая.

В рамках трансляции выступят такие группы, как Coldplay, Haim, Деймон Албарн, Майкл Киванука, Джорджа Смит, Кано, Idles и Хани Дижон.

Музыканты дадут свои концерты в традиционных для фестиваля Glastonbury декорациях.

Снимать концерт будет Пол Дагдейл известный автор документальных фильмов о музыкантах. Трансляция Glastonbury 2021 будет платной, билеты уже поступили в продажу. Стоимость доступа к трансляции опциональна: обычный доступ к трансляции стоит порядка 2500рублей, с возможностью поддержки организаторов фестиваля – 4500 рублей.

Фестиваль продлиться 5-6 часов, и по московскому времени Glastonbury начнется в 21.00.

Музыкальный фестиваль Glastonbury проходит в Великобритании с 1970 года. В прошлом году опенэйр был отменен из-за пандемии коронавируса, в январе 2021 стало известно об отмене оффлайн-формата Glastonbury.

