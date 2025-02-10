В соцсети X перестал открываться аккаунт Канье Уэста
Американский рэпер Канье Уэст лишился своего аккаунта в соцсети X. При попытке открыть соответствующую страницу появляется надпись о том, что ее больше не существует.
У музыканта было свыше 33 миллионов подписчиков. В последнем посте Канье Уэст поблагодарил миллиардера и владельца платформы Илона Маска за возможность высказаться и попрощался с фанатами.
До этого, 7 февраля, в аккаунте Уэста появились сообщения, в которых он называл себя нацистом и утверждал, что любит Адольфа Гитлера.
Ранее Уэст рассказал, что у него диагностировали аутизм. По его словам, супруга Бьянка Цензори уговорила его обратиться к психиатру за консультацией, так как сомневалась в точности другого диагноза музыканта – биполярного расстройства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru