TMZ: Канье Уэст записал видео с извинениями за антисемитизм
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст записал ролик с извинениями за антисемитские высказывания, пишет портал TMZ.
По информации источников, для съемки 40-минутного видео рэпер собрал команду операторов. Очевидцы заявили, что исполнитель иногда говорил бессвязано и неразборчиво.
Ролик пока не появился в Сети. Предполагается, что Уэст опубликует его в преддверии выхода нового альбома Vultures 9 февраля.
Рэпер уже извинялся за антисемитские высказывания. Он опубликовал заявление на иврите, но многие пользователи сочли поступок неискренним.
В декабре 2022 года в интервью ультраправому активисту Гэвину Макиннесу музыкант призвал евреев простить Адольфа Гитлера, напоминает «Радиоточка НСН».
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