TMZ: Канье Уэст записал видео с извинениями за антисемитизм

По информации источников, для съемки 40-минутного видео рэпер собрал команду операторов. Очевидцы заявили, что исполнитель иногда говорил бессвязано и неразборчиво.

Ролик пока не появился в Сети. Предполагается, что Уэст опубликует его в преддверии выхода нового альбома Vultures 9 февраля.

Рэпер уже извинялся за антисемитские высказывания. Он опубликовал заявление на иврите, но многие пользователи сочли поступок неискренним.

В декабре 2022 года в интервью ультраправому активисту Гэвину Макиннесу музыкант призвал евреев простить Адольфа Гитлера, напоминает «Радиоточка НСН».

