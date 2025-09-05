«Потягаться с Oasis»: Готова ли группа Radiohead к масштабному туру по Европе
Radiohead почувствовали, что сейчас очень удачное время для воссоединения, заявил НСН Денис Ступников.
Рок-группа Radiohead могла вдохновиться успешным примером воссоединяя коллектива Oasis, к тому же сейчас прослеживается явная ностальгия слушателей по старым, проверенным музыкальным коллективам. Об этом НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.
Британская рок-группа Radiohead впервые за семь лет выступит с концертами. Ожидается тур по пяти европейским городам, следует из информации, размещенной на официальном сайте группы. Тур пройдет в ноябре-декабре. Первые четыре выступления состоятся в Мадриде 4-8 ноября на 15-тысячной арене Movistar Arena. Потом запланированы концерты в Болонье, Копенгагене, Берлине и Лондоне - также по четыре в каждом городе. Ступников назвал причины воссоединения Radiohead.
«Они могли посмотреть на пример группы Oasis, на их удачное воссоединение, почувствовать соперничество, тем более, что это примерно тот же сегмент музыки. Подумали, а почему бы им не попробовать? Это будет заведомо востребованная и прибыльная история. Почему она востребованная? Здесь более глобальные причины. С одной стороны, есть некое безрыбье в мировой музыке. Все как-то уперлось в потолок: стили, открытия, мелодичные песни. Этого очень недостает у новых исполнителей. Поэтому люди все больше обращаются к старой гвардии, которая, как известно, не подводит. Даже по российским музыкальным процессам я наблюдаю тенденцию, что и молодым исполнителям, которые пытаются начать с нуля, приходится очень тяжело, и тем, кто занимает средний сегмент. Например, в 90-е годы были группы, которые выступали по клубам, имели свои 100-150 человек и были вполне довольны. А сейчас этот средний сегмент как-то вообще стирается. Люди либо вообще не востребованы, либо востребованы именно старые, проверенные имена», - рассказал он.
Рассуждая о том, не будет ли сложно немолодым участникам Radiohead снова вести гастрольную деятельность, Ступников напомнил, что профессиональная закалка остается навсегда. Напомним, что вокалисту коллектива Тому Йорку сейчас 56 лет.
«Люди-то на самом деле закаленные, мастерство, как говорится, не пропьешь. Если там никаких противопоказаний к сценической деятельности нет, то старая закалка так или иначе даст о себе знать. Может быть, на первых концертах будет тяжело, но потом это все войдет в нужный ритм. Если даже Чак Берри (американский рок-певец, прим. НСН) в 90 лет выступал, то Том Йорк разве такой уж старый?», - отметил он.
При этом музыкального критика не смутило, что первые концерты пройдут на арене вместимостью всего 15-тысяч зрителей, так как, по словам Ступникова, здесь свою роль мог сыграть другой менталитет или нехватка площадок высокого уровня.
«Может быть, это обусловлено каким-то менталитетом западных зрителей, либо недостатком площадок, на которых такая музыка сможет звучать должным образом. В России мы наблюдаем тенденцию, что собираются стадионы. "Лужники", которые много лет простаивали, стали востребованными. А на Западе у них все по-другому устроено. Безусловно, россияне поедут на концерты группы в другие страны. Сейчас границы вообще будут прозрачные, даже несмотря на санкции. Выехать достаточно просто, деньги у людей есть. Во всяком случае у тех, кто является активными поклонниками такой музыки еще с тех времен», - подытожил он.
Ранее мировая рок‑легенда, гитарист-виртуоз, выступавший с такими культовыми группами, как Whitesnake, Thin Lizzy, Journey и The Dead Daisies, Марко Мендоса признался НСН, что воспринимает сольные концерты в России как что-то особенное, добавив, что старается держаться подальше от политики и просто делится своей музыкой со всем миром.
