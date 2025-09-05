«Потягаться с Oasis»: Готова ли группа Radiohead к масштабному туру по Европе

«Они могли посмотреть на пример группы Oasis, на их удачное воссоединение, почувствовать соперничество, тем более, что это примерно тот же сегмент музыки. Подумали, а почему бы им не попробовать? Это будет заведомо востребованная и прибыльная история. Почему она востребованная? Здесь более глобальные причины. С одной стороны, есть некое безрыбье в мировой музыке. Все как-то уперлось в потолок: стили, открытия, мелодичные песни. Этого очень недостает у новых исполнителей. Поэтому люди все больше обращаются к старой гвардии, которая, как известно, не подводит. Даже по российским музыкальным процессам я наблюдаю тенденцию, что и молодым исполнителям, которые пытаются начать с нуля, приходится очень тяжело, и тем, кто занимает средний сегмент. Например, в 90-е годы были группы, которые выступали по клубам, имели свои 100-150 человек и были вполне довольны. А сейчас этот средний сегмент как-то вообще стирается. Люди либо вообще не востребованы, либо востребованы именно старые, проверенные имена», - рассказал он.

Рассуждая о том, не будет ли сложно немолодым участникам Radiohead снова вести гастрольную деятельность, Ступников напомнил, что профессиональная закалка остается навсегда. Напомним, что вокалисту коллектива Тому Йорку сейчас 56 лет.

«Люди-то на самом деле закаленные, мастерство, как говорится, не пропьешь. Если там никаких противопоказаний к сценической деятельности нет, то старая закалка так или иначе даст о себе знать. Может быть, на первых концертах будет тяжело, но потом это все войдет в нужный ритм. Если даже Чак Берри (американский рок-певец, прим. НСН) в 90 лет выступал, то Том Йорк разве такой уж старый?», - отметил он.