«Драйвовые и мясистые»: Группе Oasis предрекли аншлаги после воссоединения
В случае возрождения группе Oasis обеспечены аншлаги, потому что людям не хватает «настоящей музыки в ситуации музыкального безрыбья», сказал НСН Денис Ступников.
С годами популярность британской группы Oasis только выросла, в случае воссоединения они обречены на успех, сказал в беседе с НСН журналист и музыкальный критик Денис Ступников.
Oasis может воссоединиться спустя 16 лет. В 2025 году коллектив может дать концерты на лондонском стадионе Уэмбли и в Манчестере летом 2025 года, сообщает газета The Times со ссылкой на источники. По данным издания, Oasis также может выступить в качестве хедлайнера музыкального фестиваля в Гластонбери. Ступников заявил, что сейчас - лучшее время для возрождения коллектива.
«В той ситуации безрыбья, которая сейчас наблюдается не только в российской, но и в мировой музыке, объединение такие монстров как Oasis просто обречено на успех. Дело в том, что поклонникам очень не хватало тех групп, которые в свое время испытали противоречия и распались. Парадоксально, но с годами популярность таких групп только растет. Ситуация доходила до того, что появлялись кавер-группы, однако это музыкальный фастфуд, который уже тысячи раз пережеван и никому не нужен. Даже если Oasis ничего нового не создадут, то аншлаги в любом случае обеспечены, я уверен, что они соберут стадион за считанные часы», - сказал собеседник НСН.
По его словам, музыканты вряд ли сразу представят что-то новое, так как поклонники хотят услышать старые хиты коллектива.
«Я думаю, что пока это воссоединение идет в тестовом режиме. Поживем - увидим. Если братья Галлахеры (основатели группы Oasis - прим. НСН) готовы к диалогу, то не исключено, что они создадут что-то новое. Понятно, что поначалу люди захотят слышать старое. Даже если у музыкантов есть новый материал, то они его придержат до того момента, когда люди привыкнут к тому, что они вернулись, и захотят чего-то нового. Эти стили вне времени, они не меркнут. На мой взгляд, сейчас наилучшая ситуация для возвращения Oasis, потому что люди уже устали от этого пластмассового, перепродюсированного звука, который зачастую делается на коленке. Сейчас мы наблюдаем голод по настоящей, драйвовой, мясистой музыке», - заключил Ступников.
В конце февраля сооснователь рок-группы Oasis Ноэл Галлахер отказался от воссоединения коллектива в честь юбилея дебютной пластинки «Definitely Maybe», напоминает «Радиоточка НСН». В интервью журналу брат музыканта Лиам Галлахер заявил, что в 2024 году альбому исполняется 30 лет, и по этому поводу поступило предложение собрать группу и устроить тур, однако Ноэл ответил отказом.
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