«Драйвовые и мясистые»: Группе Oasis предрекли аншлаги после воссоединения

Oasis может воссоединиться спустя 16 лет. В 2025 году коллектив может дать концерты на лондонском стадионе Уэмбли и в Манчестере летом 2025 года, сообщает газета The Times со ссылкой на источники. По данным издания, Oasis также может выступить в качестве хедлайнера музыкального фестиваля в Гластонбери. Ступников заявил, что сейчас - лучшее время для возрождения коллектива.



«В той ситуации безрыбья, которая сейчас наблюдается не только в российской, но и в мировой музыке, объединение такие монстров как Oasis просто обречено на успех. Дело в том, что поклонникам очень не хватало тех групп, которые в свое время испытали противоречия и распались. Парадоксально, но с годами популярность таких групп только растет. Ситуация доходила до того, что появлялись кавер-группы, однако это музыкальный фастфуд, который уже тысячи раз пережеван и никому не нужен. Даже если Oasis ничего нового не создадут, то аншлаги в любом случае обеспечены, я уверен, что они соберут стадион за считанные часы», - сказал собеседник НСН.