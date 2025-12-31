Мошенники в преддверии Нового года позвонили жительнице Махачкалы 8 тысяч раз

Мошенники в преддверии Нового года свыше 8 тысяч раз звонили абоненту МТС в Махачкалу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» Андрея Бийчука.

Он рассказал, что целью аферистов стала одинокая россиянка, которой они начали звонить со второй половины декабря. Отмечается, что в среднем женщине поступало по 368 звонков в день, а пик активности пришелся на последнюю предновогоднюю неделю.

По словам специалиста, в основном мошенники звонили якобы по поводу доставки. Отмечается, что злоумышленники под видом курьеров хотели войти в доверие и получить доступ к банковской карте потенциальной жертвы.

СМИ: Дропперов из дела Долиной обязали выплатить ей 49 млн рублей

Между тем, аналитики сервиса утверждают, что в преддверии Нового года аферисты сделали уже свыше 260 тысяч нежелательных звонков. Уточняется, что их основные схемы были связаны с якобы почтой и доставкой, обращениями из госорганов, с инвестициями и допдоходом. В МТС сообщили, что мошенники перед праздником в основном звонили в Москву, Краснодар и Санкт-Петербург.

Ранее директор по развитию компании «RusPoint», эксперт по кибербезопасности Олег Седов в интервью НСН рассказал, что, несмотря на снижение количества атак на финансовый сектор, ущерб от них значительно вырос — в первую очередь теперь страдают не сами банки, а их вкладчики.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодМТСМахачкалаМошенничествоМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры