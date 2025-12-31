Мошенники в преддверии Нового года позвонили жительнице Махачкалы 8 тысяч раз

Мошенники в преддверии Нового года свыше 8 тысяч раз звонили абоненту МТС в Махачкалу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» Андрея Бийчука.

Он рассказал, что целью аферистов стала одинокая россиянка, которой они начали звонить со второй половины декабря. Отмечается, что в среднем женщине поступало по 368 звонков в день, а пик активности пришелся на последнюю предновогоднюю неделю.

По словам специалиста, в основном мошенники звонили якобы по поводу доставки. Отмечается, что злоумышленники под видом курьеров хотели войти в доверие и получить доступ к банковской карте потенциальной жертвы.