Мошенники в преддверии Нового года позвонили жительнице Махачкалы 8 тысяч раз
Мошенники в преддверии Нового года свыше 8 тысяч раз звонили абоненту МТС в Махачкалу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» Андрея Бийчука.
Он рассказал, что целью аферистов стала одинокая россиянка, которой они начали звонить со второй половины декабря. Отмечается, что в среднем женщине поступало по 368 звонков в день, а пик активности пришелся на последнюю предновогоднюю неделю.
По словам специалиста, в основном мошенники звонили якобы по поводу доставки. Отмечается, что злоумышленники под видом курьеров хотели войти в доверие и получить доступ к банковской карте потенциальной жертвы.
Между тем, аналитики сервиса утверждают, что в преддверии Нового года аферисты сделали уже свыше 260 тысяч нежелательных звонков. Уточняется, что их основные схемы были связаны с якобы почтой и доставкой, обращениями из госорганов, с инвестициями и допдоходом. В МТС сообщили, что мошенники перед праздником в основном звонили в Москву, Краснодар и Санкт-Петербург.
Ранее директор по развитию компании «RusPoint», эксперт по кибербезопасности Олег Седов в интервью НСН рассказал, что, несмотря на снижение количества атак на финансовый сектор, ущерб от них значительно вырос — в первую очередь теперь страдают не сами банки, а их вкладчики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От «Аутсорса» до «Хирурга»: Какими сериалами запомнился 2025 год
- СМИ: ЕК отказала Украине в исключении из программы углеродного регулирования
- Мошенники в преддверии Нового года позвонили жительнице Махачкалы 8 тысяч раз
- В Таиланде 40 россиян попали в ДТП с автобусом
- Инди-рок, рекорды Басты и хип-хоп: Чем российские артисты удивляли фанатов за год
- Сценарист Гая Ричи допустил совместные проекты с режиссерами и актерами из РФ
- СМИ: Дропперов из дела Долиной обязали выплатить ей 49 млн рублей
- «Это было потрясение!»: Названы лучшие российские спектакли 2025 года
- СМИ: К концу 2025 года ФНС недополучила из-за блогеров свыше 1,8 млрд рублей
- СМИ: За атакой на резиденцию Путина стоят Киев и Лондон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru