В Таиланде 40 россиян попали в ДТП с автобусом

В Таиланде 40 россиян попали в ДТП во время поездки на новогоднюю экскурсию в реке Квай. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Согласно информации источника, ЧП случилось рано утром 31 декабря, когда российские туристы отправились поплавать со слонами. Известно, что в районе Канчанабури автобус с путешественниками врезался в следующий впереди автомобиль.