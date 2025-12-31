В Таиланде 40 россиян попали в ДТП с автобусом

В Таиланде 40 россиян попали в ДТП во время поездки на новогоднюю экскурсию в реке Квай. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Согласно информации источника, ЧП случилось рано утром 31 декабря, когда российские туристы отправились поплавать со слонами. Известно, что в районе Канчанабури автобус с путешественниками врезался в следующий впереди автомобиль.

По предварительным данным, пострадавших доставили в медучреждения на обследование. Сообщалось, что часть туристов, не получивших травмы, решила отправиться на экскурсию на другом автобусе.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью НСН рассказал, что российским туристам, купившим путевку в Таиланд через туроператора, ничего не угрожает на границе, и запреты местных властей на въезд из-за конфликта с Камбоджей на них никак не распространяются.

