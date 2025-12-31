Инди-рок, рекорды Басты и хип-хоп: Чем российские артисты удивляли фанатов за год

Илья Легостаев заявил НСН, что в уходящем году фанатов порадовали «сольники» топовых российских звезд, а также «свежаки» от «Ленинграда» и «АукцЫона».

Музыкальный критик Илья Легостаев рассказал НСН, что 2025 год в российской музыкальной индустрии ознаменовался в первую очередь всплеском популярности инди-рока благодаря «Бонду с кнопкой», Сироткину и Beautiful Boys, а также рекордными сольными шоу-концертами Басты (рэпер Василий Вакуленко. – Прим. НСН), Zivert (певица Юлия Зиверт. – Прим. НСН) и других.

«Если говорить о России, то у нас, мне кажется, случился новый всплеск вокруг инди-рока. Это и Сироткин, и Beautiful Boys, и «Бонд с кнопкой» в первую очередь. Всякий раз, когда возникает что-то новенькое, за этим очень приятно наблюдать, в этом очень много жизни. Но что касается грандов, то они тоже не спали. Был новый альбом «Арии», был новый альбом «АукцЫона», который я всем рекомендовал послушать, были новинки от «Ленинграда». Что касается хип-хопа, то недавний альбом рэпера Хаски (вышедший в ноябре «Партизан». – Прим. НСН)» - это, безусловно, главный хип-хоп релиз, который был за последнее время в России», - рассказал он.

При этом из масштабных событий Легостаев выделил крупные «сольники» российских звезд.

Баста стал самым популярным артистом в России за последние десять лет
«Я бы отметил какие-то большие концерты, которые давали практически все. И Баста, и Егор Крид, и Zivert, и Дима Билан, и Леонид Агутин. В общем, все эти представления становятся все лучше и лучше. Но, пожалуй, главным событием я бы назвал ажиотаж вокруг гитарной музыки, которая неожиданно возвратилась и, в общем, набирает обороты», - отметил Легостаев.

Напомним, что в первой половине 2025 года звезды ставили новые стадионные рекорды. Так, рэпер Баста в конце июня два раза подряд собрал «Лужники», Сергей Жуков с группой «Руки Вверх!» дал пять подряд концертов на московской «ВТБ Арене», а Сергей Шнуров трижды подряд собрал «Сибирь-Арену» в Новосибирске. В декабре у Басты также были концерты в Петербурге и Калининграде.

В топ-3 московских концертов от «Яндекс Афиши» также вошли стадионники Басты. В регионах лидерами стали концерты «Ленинграда» в Екатеринбурге, «Зверей» в Казани, Басты в Новосибирске и Егора Крида в Нижнем Новгороде. Что касается Zivert, то у певицы состоялось масштабное шоу на «ВТБ Арене» 12 июля 2025 года под названием «Где-то в ретро», которое называют самым фееричным в ее карьере, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

