Инди-рок, рекорды Басты и хип-хоп: Чем российские артисты удивляли фанатов за год
Илья Легостаев заявил НСН, что в уходящем году фанатов порадовали «сольники» топовых российских звезд, а также «свежаки» от «Ленинграда» и «АукцЫона».
Музыкальный критик Илья Легостаев рассказал НСН, что 2025 год в российской музыкальной индустрии ознаменовался в первую очередь всплеском популярности инди-рока благодаря «Бонду с кнопкой», Сироткину и Beautiful Boys, а также рекордными сольными шоу-концертами Басты (рэпер Василий Вакуленко. – Прим. НСН), Zivert (певица Юлия Зиверт. – Прим. НСН) и других.
«Если говорить о России, то у нас, мне кажется, случился новый всплеск вокруг инди-рока. Это и Сироткин, и Beautiful Boys, и «Бонд с кнопкой» в первую очередь. Всякий раз, когда возникает что-то новенькое, за этим очень приятно наблюдать, в этом очень много жизни. Но что касается грандов, то они тоже не спали. Был новый альбом «Арии», был новый альбом «АукцЫона», который я всем рекомендовал послушать, были новинки от «Ленинграда». Что касается хип-хопа, то недавний альбом рэпера Хаски (вышедший в ноябре «Партизан». – Прим. НСН)» - это, безусловно, главный хип-хоп релиз, который был за последнее время в России», - рассказал он.
При этом из масштабных событий Легостаев выделил крупные «сольники» российских звезд.
«Я бы отметил какие-то большие концерты, которые давали практически все. И Баста, и Егор Крид, и Zivert, и Дима Билан, и Леонид Агутин. В общем, все эти представления становятся все лучше и лучше. Но, пожалуй, главным событием я бы назвал ажиотаж вокруг гитарной музыки, которая неожиданно возвратилась и, в общем, набирает обороты», - отметил Легостаев.
Напомним, что в первой половине 2025 года звезды ставили новые стадионные рекорды. Так, рэпер Баста в конце июня два раза подряд собрал «Лужники», Сергей Жуков с группой «Руки Вверх!» дал пять подряд концертов на московской «ВТБ Арене», а Сергей Шнуров трижды подряд собрал «Сибирь-Арену» в Новосибирске. В декабре у Басты также были концерты в Петербурге и Калининграде.
В топ-3 московских концертов от «Яндекс Афиши» также вошли стадионники Басты. В регионах лидерами стали концерты «Ленинграда» в Екатеринбурге, «Зверей» в Казани, Басты в Новосибирске и Егора Крида в Нижнем Новгороде. Что касается Zivert, то у певицы состоялось масштабное шоу на «ВТБ Арене» 12 июля 2025 года под названием «Где-то в ретро», которое называют самым фееричным в ее карьере, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕК отказала Украине в исключении из программы углеродного регулирования
- Мошенники в преддверии Нового года позвонили жительнице Махачкалы 8 тысяч раз
- В Таиланде 40 россиян попали в ДТП с автобусом
- Инди-рок, рекорды Басты и хип-хоп: Чем российские артисты удивляли фанатов за год
- Сценарист Гая Ричи допустил совместные проекты с режиссерами и актерами из РФ
- СМИ: Дропперов из дела Долиной обязали выплатить ей 49 млн рублей
- «Это было потрясение!»: Названы лучшие российские спектакли 2025 года
- СМИ: К концу 2025 года ФНС недополучила из-за блогеров свыше 1,8 млрд рублей
- СМИ: За атакой на резиденцию Путина стоят Киев и Лондон
- «Дайте танк», «Кухни» и идеальная попса: Алиса Вокс о музыкальных фаворитах 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru