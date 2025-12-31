Музыкальный критик Илья Легостаев рассказал НСН, что 2025 год в российской музыкальной индустрии ознаменовался в первую очередь всплеском популярности инди-рока благодаря «Бонду с кнопкой», Сироткину и Beautiful Boys, а также рекордными сольными шоу-концертами Басты (рэпер Василий Вакуленко. – Прим. НСН), Zivert (певица Юлия Зиверт. – Прим. НСН) и других.

«Если говорить о России, то у нас, мне кажется, случился новый всплеск вокруг инди-рока. Это и Сироткин, и Beautiful Boys, и «Бонд с кнопкой» в первую очередь. Всякий раз, когда возникает что-то новенькое, за этим очень приятно наблюдать, в этом очень много жизни. Но что касается грандов, то они тоже не спали. Был новый альбом «Арии», был новый альбом «АукцЫона», который я всем рекомендовал послушать, были новинки от «Ленинграда». Что касается хип-хопа, то недавний альбом рэпера Хаски (вышедший в ноябре «Партизан». – Прим. НСН)» - это, безусловно, главный хип-хоп релиз, который был за последнее время в России», - рассказал он.

При этом из масштабных событий Легостаев выделил крупные «сольники» российских звезд.