СМИ: ЕК отказала Украине в исключении из программы углеродного регулирования

Еврокомиссия (ЕК) отказала Украине в просьбе исключить ее из программы трансграничного углеродного регулирования (CBAM), которая вступает в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщает издание «Financial Times».

Газета писала, что Киев попросил у ЕК сделать исключение с учетом масштабного урона энергетической инфраструктуре страны, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасаются на Украине.