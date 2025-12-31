СМИ: ЕК отказала Украине в исключении из программы углеродного регулирования
Еврокомиссия (ЕК) отказала Украине в просьбе исключить ее из программы трансграничного углеродного регулирования (CBAM), которая вступает в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщает издание «Financial Times».
Газета писала, что Киев попросил у ЕК сделать исключение с учетом масштабного урона энергетической инфраструктуре страны, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасаются на Украине.
СBAM подразумевает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. Известно, что этот механизм призван стимулировать страны-экспортеры к снижению углеродоемкости их продукции, а также не допустить потери конкурентоспособности европейских производителей из-за широкого климатического регулирования в ЕС и его отсутствия за рубежом.
По данным источника, против CBAM выступают в Китае, Индии и Бразилии. Так, правительства этих государств считают механизм односторонней торговой мерой, вводимой под предлогом сохранения экологии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
