Сценарист Гая Ричи допустил совместные проекты с режиссерами и актерами из РФ

Продюсер всех последних фильмов британского режиссера Гая Ричи, сценарист Айван Эткинсон признался, что хотел бы поработать в России либо снять проект с российскими режиссерами, операторами или актерами. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что его команда снимаем кино по всему миру, поэтому в ней всегда работает много людей из разных стран.