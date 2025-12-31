Сценарист Гая Ричи допустил совместные проекты с режиссерами и актерами из РФ

Продюсер всех последних фильмов британского режиссера Гая Ричи, сценарист Айван Эткинсон признался, что хотел бы поработать в России либо снять проект с российскими режиссерами, операторами или актерами. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что его команда снимаем кино по всему миру, поэтому в ней всегда работает много людей из разных стран.

При этом, говоря о российских актерах, Эткинсон отметил, что знает о них мало. По его словам, в основном ему знакомы те, кто играл гангстеров. Сценарист поделился, что его впечатлили Сергей Безруков в роли Саши Белого в сериале «Бригада» и Евгений Чебатков в роли криминального авторитета в фильме «Майор Гром: Игра».

ФОТО: фото предоставлено пресс-службой фестиваля ComicCon Игромир
ТЕГИ:РоссияСъемкиРежиссерАктерыКино

