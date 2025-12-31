В Туапсе БПЛА ВСУ повредили кадетский корпус, диспансер и техникум

В Туапсе в результате атаки украинских беспилотников были повреждены морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

МО: За ночь ПВО сбили 86 дронов ВСУ

Уточняется, что в этих зданиях были повреждены кровля и остекление.

В штабе рассказали, что муниципальные комиссии обходят пострадавшие дома и квартиры. Отмечается, что сотрудники коммунальных служб уже восстановили газовую трубу на улице Маяковского и ремонтируют сеть теплоснабжения на Рабфаковской улице.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ночь на 31 декабря при атаке украинских дронов пострадали два человека.

ФОТО: РИА Новости
