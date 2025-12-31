В Туапсе БПЛА ВСУ повредили кадетский корпус, диспансер и техникум
В Туапсе в результате атаки украинских беспилотников были повреждены морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
Уточняется, что в этих зданиях были повреждены кровля и остекление.
В штабе рассказали, что муниципальные комиссии обходят пострадавшие дома и квартиры. Отмечается, что сотрудники коммунальных служб уже восстановили газовую трубу на улице Маяковского и ремонтируют сеть теплоснабжения на Рабфаковской улице.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ночь на 31 декабря при атаке украинских дронов пострадали два человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Туапсе БПЛА ВСУ повредили кадетский корпус, диспансер и техникум
- От «Аутсорса» до «Хирурга»: Какими сериалами запомнился 2025 год
- СМИ: ЕК отказала Украине в исключении из программы углеродного регулирования
- Мошенники в преддверии Нового года позвонили жительнице Махачкалы 8 тысяч раз
- В Таиланде 40 россиян попали в ДТП с автобусом
- Инди-рок, рекорды Басты и хип-хоп: Чем российские артисты удивляли фанатов за год
- Сценарист Гая Ричи допустил совместные проекты с режиссерами и актерами из РФ
- СМИ: Дропперов из дела Долиной обязали выплатить ей 49 млн рублей
- «Это было потрясение!»: Названы лучшие российские спектакли 2025 года
- СМИ: К концу 2025 года ФНС недополучила из-за блогеров свыше 1,8 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru