В Туапсе БПЛА ВСУ повредили кадетский корпус, диспансер и техникум

Уточняется, что в этих зданиях были повреждены кровля и остекление.

В штабе рассказали, что муниципальные комиссии обходят пострадавшие дома и квартиры. Отмечается, что сотрудники коммунальных служб уже восстановили газовую трубу на улице Маяковского и ремонтируют сеть теплоснабжения на Рабфаковской улице.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ночь на 31 декабря при атаке украинских дронов пострадали два человека.