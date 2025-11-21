Минюст признал иноагентом брюссельскую организацию «Мемориал»
Брюссельский антидискриминационный центр «Мемориал» («Anti-discrimination center Memorial Brussels» (ADC Memorial), а также интернет-издание «Аспекты Башкортостана», были включены перечень иностранных агентов. Об этом сообщает Минюст РФ.
Также иноагентами были признаны священник Павел Заякин, журналистка Елена Налимова и художник Антон Литвин.
В ведомстве указали, что включённые в перечень иноагентов лица и организации распространяли недостоверную информацию о действиях и политиках российских властей, а также фейки о ВС РФ.
«Из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Главный редактор 2021», - говорится в сообщении.
Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому размер НДФЛ для иноагентов составит 30%, параллельно они будут лишены налоговых льгот и вычетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru