Минюст признал иноагентом брюссельскую организацию «Мемориал»

Также иноагентами были признаны священник Павел Заякин, журналистка Елена Налимова и художник Антон Литвин.

В ведомстве указали, что включённые в перечень иноагентов лица и организации распространяли недостоверную информацию о действиях и политиках российских властей, а также фейки о ВС РФ.

«Из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Главный редактор 2021», - говорится в сообщении.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому размер НДФЛ для иноагентов составит 30%, параллельно они будут лишены налоговых льгот и вычетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

