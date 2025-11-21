В МИД Белоруссии заявили о поиске украинцев, обвиняемых Польшей в теракте

Пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков отметил, что факт въезда украинцев на территорию Белоруссии подтверждён. В рамках комплекса оперативных мер отрабатываются контакты подозреваемых.

«В случае установления местонахождения указанные лица будут задержаны. Затем в установленном порядке будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне», - заключил Варанков.

Ранее польская прокуратура выдвинула официальные обвинения двум гражданам Украины по делу о взрыве на железнодорожных путях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

