В МИД Белоруссии заявили о поиске украинцев, обвиняемых Польшей в теракте

Сотрудники соответствующих ведомств Белоруссии и Польши ведут совместный розыск двух граждан Украины, которых подозревают в совершении терактов на польской территории. Как пишет RT, об этом заявили в МИД Белоруссии.

Туск: Железную дорогу в Польше взорвали сотрудничавшие с РФ украинцы

Пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков отметил, что факт въезда украинцев на территорию Белоруссии подтверждён. В рамках комплекса оперативных мер отрабатываются контакты подозреваемых.

«В случае установления местонахождения указанные лица будут задержаны. Затем в установленном порядке будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне», - заключил Варанков.

Ранее польская прокуратура выдвинула официальные обвинения двум гражданам Украины по делу о взрыве на железнодорожных путях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

