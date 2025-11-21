Со вкусом шоколада: 50% конфет в России признали фальсификатом
Производителей нужно обязать указывать, сколько процентов шоколада содержится в их изделиях, но 25% - это слишком мало, заявил НСН Павел Шапкин.
Более 50% кондитерских изделий с шоколадом являются в той или иной мере фальсифицированными, заявил НСН председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Росстандарта Антону Шалаеву с предложением ввести обязательную маркировку для шоколадных конфет с содержанием какао-продуктов менее 25%. Шапкин призвал ужесточить меры к производителям.
«Понятное дело, что это все заблуждение. Представьте, если вы приезжаете на заправку, а там вам наливают бензин, который только на 25% состоит из бензина. Поэтому маркировка – это не наказание. Надо делать так, чтобы не было фальсификата. Маркировка в любом случае полезна, это спасает потребителей от некачественных продуктов. Но 25% - это слишком мягкие требования. Если что-то называется шоколадом, оно и должно им быть. Называть шоколадными изделия, где так мало шоколада, это слишком. Вместо шоколада там может использоваться какавелла, которая по вкусу похожа на шоколад. Очень трудно даже определить приборными методами. Поэтому фальсификат присутствует в большинстве кондитерских изделиях, особенно в конфетах. Более 50% кондитерских изделий с шоколадом являются в той или иной мере фальсифицированными», - рассказал он.
Он отметил, что проблемы есть и в других отраслях, поэтому маркировка все равно помогает.
«Проблемы есть не только в шоколадной продукции. Производители зачастую используют растительные жиры в молочной продукции, прогорклые орехи, которые не только неприятны на вкус, но и вредны. А в некоторых конфетах черви заводятся. Много нарушений сегодня. Механизм маркировки надо использовать более эффективно. Если выявляются партии товара, которые не соответствуют требованиям безопасности, целая партия должна блокироваться. В условиях моратория на проверки этот механизм мог бы помочь», - заключил собеседник НСН.
Отмена пошлин на какао-бобы не приведет к снижению цен на шоколад, так как контролировать стоимость этого биржевого продукта невозможно, заявил НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
