Тур певца The Weeknd установил рекорд
Тур канадского певца The Weeknd (настоящее имя - Эйбел Тесфайе) «After Hours Til Dawn» собрал более миллиарда долларов. Это новый рекорд для сольных исполнителей-мужчин.
Как пишет Variety, The Weeknd улучшил результат Элтона Джона, прощальный тур которого «Farewell Yellow Brick Road» заработал 939 млн долларов.
Отмечается, что в общем рейтинге канадский исполнитель находится на третьем месте. Самым кассовым в истории стал «Eras Tour» Тейлор Свифт, собравший два млрд долларов. На втором месте расположилась группа Coldplay, чьи гастроли «Music Of The Spheres» заработали 1,5 млрд долларов.
При этом у The Weeknd есть шанс улучшить свой результат - финальный концерт его тура состоится в Лиссабоне (Португалия) только 6 сентября 2026 года.
Ранее американский рэпер и предприниматель Jay-Z (Шон Картер) возглавил список самых богатых музыкантов в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
