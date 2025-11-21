Трамп определил Украине срок для принятия мирного плана
Крайним сроком для Украины, чтобы принять предложенный США мирный план, станет 27 ноября. Об этом в эфире радио Fox News заявил американский президент Дональд Трамп.
Он отметил, что устанавливал много дедлайнов, однако если дела шли хорошо, «то сроки, как правило, откладывались».
«Но следующий четверг... мы считаем, что время вполне подходящее... это крайний срок», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что намерен ввести «очень мощные» санкции против России, которые затруднят продажу российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Массаж вместо денег: Почему работники уходят из крупных корпораций
- Миронов требует проверить «АвтоВАЗ» после заявлений о повышении цен
- Трамп определил Украине срок для принятия мирного плана
- «Ненормальная» экономика: Дилеры объяснили рост цен от «АвтоВАЗа»
- Со вкусом шоколада: 50% конфет в России признали фальсификатом
- Трамп анонсировал «очень мощные» санкции против России
- Тур певца The Weeknd установил рекорд
- Минюст признал иноагентом брюссельскую организацию «Мемориал»
- В МИД Белоруссии заявили о поиске украинцев, обвиняемых Польшей в теракте
- Вдова рэпера Энди Картрайта получила 12,5 года колонии за убийство мужа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru