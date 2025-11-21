Трамп определил Украине срок для принятия мирного плана

Он отметил, что устанавливал много дедлайнов, однако если дела шли хорошо, «то сроки, как правило, откладывались».

«Но следующий четверг... мы считаем, что время вполне подходящее... это крайний срок», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что намерен ввести «очень мощные» санкции против России, которые затруднят продажу российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».