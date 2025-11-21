Трамп определил Украине срок для принятия мирного плана

Крайним сроком для Украины, чтобы принять предложенный США мирный план, станет 27 ноября. Об этом в эфире радио Fox News заявил американский президент Дональд Трамп.

Зеленский не стал делать резких заявлений по мирному плану Трампа

Он отметил, что устанавливал много дедлайнов, однако если дела шли хорошо, «то сроки, как правило, откладывались».

«Но следующий четверг... мы считаем, что время вполне подходящее... это крайний срок», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что намерен ввести «очень мощные» санкции против России, которые затруднят продажу российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры