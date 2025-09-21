DJ Smash предрек диско всплеск популярности в России в 2026 году
Жанр диско может стать новым музыкальным трендом в России в 2026 году, считает DJ Smash (Андрей Ширман). Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
DJ Smash отметил, что в разных странах в моду входят национальные музыкальные стили: в США — кантри, в Бразилии — мумбатон, в Африке — афрохаус, а в России сейчас популярен фолк, но следующим трендом может стать диско.
DJ Smash также подчеркнул, что фестивали и форумы электронной и диско-музыки способствуют их активному развитию в России. Он выразил благодарность организаторам московских программ, особо выделив фестиваль «Портал 2030», где он выступал и где основное внимание было уделено электронике и диско. По его словам, эти жанры находят отклик у слушателей и в будущем станут ещё популярнее.
Фестиваль «Портал 2030-2050» проходил с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе «Москино» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». На мероприятии выступили 110 диджеев из 12 стран, включая Yves Larock, Burak Yeter, Legroni и Alex Gaudino, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидер «Формулы-1» Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана
- DJ Smash предрек диско всплеск популярности в России в 2026 году
- Московское «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург»
- Балицкий: При обстреле Васильевки Запорожской области пострадали 12 человек
- Российский фигурист Гуменник выиграл турнир в Китае и завоевал путёвку на ОИ-2026
- Народный артист РФ Игорь Матвиенко пошутил, что хочет выступить на «Интервидении-2026»
- Лавров рассказал о провалившихся попытках сорвать «Интервидение»
- Климатолог: К 2050 году зимы в Москве потеплеют на 1–3 градуса
- ЦБТ: В РФ можно будет подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии
- СМИ: Генерал-полковника Лапина уволили с военной службы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru