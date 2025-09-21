DJ Smash предрек диско всплеск популярности в России в 2026 году

DJ Smash отметил, что в разных странах в моду входят национальные музыкальные стили: в США — кантри, в Бразилии — мумбатон, в Африке — афрохаус, а в России сейчас популярен фолк, но следующим трендом может стать диско.

DJ Smash также подчеркнул, что фестивали и форумы электронной и диско-музыки способствуют их активному развитию в России. Он выразил благодарность организаторам московских программ, особо выделив фестиваль «Портал 2030», где он выступал и где основное внимание было уделено электронике и диско. По его словам, эти жанры находят отклик у слушателей и в будущем станут ещё популярнее.

Фестиваль «Портал 2030-2050» проходил с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе «Москино» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». На мероприятии выступили 110 диджеев из 12 стран, включая Yves Larock, Burak Yeter, Legroni и Alex Gaudino, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

