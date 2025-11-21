Миронов требует проверить «АвтоВАЗ» после заявлений о повышении цен
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к Счетной палате с призывом провести аудит на «АвтоВАЗе» после того, как руководство концерна объявило о плановой индексации цен. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что предприятие на протяжении последних лет получает масштабную государственную поддержку, однако демонстрирует снижение продаж и при этом указывает на нехватку средств.
По словам политика, государство направляет значительные ресурсы на стабилизацию отечественного автопрома и создание преимуществ для производителя. Среди этих мер он перечислил почти триллион рублей, заложенных на поддержку отрасли в 2026 году, повышение утилизационного сбора для ограничения импорта китайских автомобилей, закон о локализации такси и освобождение предприятия от налога на прибыль до 2028 года. Несмотря на это, подчеркнул Миронов, за десять месяцев 2024 года продажи Lada снизились на четверть, что ставит под вопрос эффективность менеджмента компании.
Политик предложил аудиторам проверить структуру себестоимости и финансовое состояние «АвтоВАЗа», отметив, что предприятие, по его словам, превращается в «черную дыру», поглощающую все больше бюджетных средств. Он выразил уверенность, что общественность должна получить разъяснения о том, как расходуются предоставленные государством ресурсы.
Поводом для критики стало заявление главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова. 21 ноября он сообщил, что цены на автомобили Lada будут увеличены из-за роста фактической себестоимости. По его словам, последняя индексация составила 2% в январе, что заметно ниже уровня инфляции. Соколов объяснил предстоящее подорожание давлением импорта и «агрессивным демпингом китайских стоков», из-за чего, как утверждает топ-менеджер, сохранять прежние цены стало невозможно, передает «Радиоточка НСН».
