ABBA выпустила первый за 40 лет альбом
Шведская группа ABBA выпустила альбом Voyage, которй стал первым за 40 лет, сообщает «РЕН ТВ».
Записи доступны на стриминговых сервисах. Пластинка состоит из десяти треков. Музыкальный коллектив планирует весной 2022 года представить альбом на концерте с использованием голограмм. Его проведут на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили.
Последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более 10 лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.
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