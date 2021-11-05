ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Записи доступны на стриминговых сервисах. Пластинка состоит из десяти треков. Музыкальный коллектив планирует весной 2022 года представить альбом на концерте с использованием голограмм. Его проведут на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили.

Последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более 10 лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.

