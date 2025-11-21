«Причина не в том, что россияне хотят маленькие компании, просто денег хотят. Большие корпорации недоплачивают работникам, это надо понимать. Если вы приходите в «Яндекс», вам предлагают не такую большую зарплату, но дают купоны на свои сервисы. Приходите в ВК, у вас бесплатный фруктовый бар, но зарплаты не такие большие. Это примерно 600 кг апельсинов ежедневно… Если вы думаете, что это от широты души, нет, все посчитано. Компании платят ниже рынка, но ставят игровые приставки, комнаты массажа и сна, как в «Авито». А люди хотят денег. В средних компаниях специалистов готовы забирать на большие деньги. А люди сейчас отдают предпочтение высокому заработку, нежели брендовой компании», - объяснил он.

Большая часть россиян готова даже за небольшую доплату поменять свое место работы из-за недружественной атмосферы, заявил НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

