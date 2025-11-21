Трамп анонсировал «очень мощные» санкции против России

Президент США Дональд Трамп в эфире радио Fox News заявил, что намерен ввести «очень мощные» санкции против России.

Рябков заявил, что Россия не прогнется под санкциями

По его словам, рестрикции направлены на то, чтобы осложнить продажу российской нефти.

«Санкции очень скоро начнут действовать и они очень мощные... Очень затруднят продажу нефти», - сказал американский лидер.

Ранее в Сенате США рассказали, что американский президент Дональд Трамп призвал продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
