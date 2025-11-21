Трамп анонсировал «очень мощные» санкции против России
21 ноября 202518:55
Президент США Дональд Трамп в эфире радио Fox News заявил, что намерен ввести «очень мощные» санкции против России.
По его словам, рестрикции направлены на то, чтобы осложнить продажу российской нефти.
«Санкции очень скоро начнут действовать и они очень мощные... Очень затруднят продажу нефти», - сказал американский лидер.
Ранее в Сенате США рассказали, что американский президент Дональд Трамп призвал продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
