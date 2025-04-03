Бутусов назвал свой новый альбом «Мертвец» результатом «перманентного покаяния»
Новый альбом Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы» стал «результатом перманентного покаяния». Об этом заслуженный артист РФ рассказал в беседе с ТАСС.
Пластинку под названием «Мертвец» , которая станет вторым студийным альбомом группы, выпустят 10 апреля. По словам Бутусова, он начал работать над ней в период пандемии, когда было много свободного времени и накопилось достаточно материала.
«Я воспринимаю этот альбом как результат перманентного покаяния, вызванного реакцией на окружающую действительность. Нам часто приходиться в жизни испытывать предчувствие Апокалипсиса. Это периоды, требующие подведения итогов, состояние очищения и приведения себя в порядок перед самой важной встречей - встречей с Богом», - поделился музыкант.
Бутусов рассказал, что новая работа имеет исключительно гитарное звучание. Созданием и исполнением аранжировок занимался гитарист «Ордена Славы» Слава Суори. Всего на работе над альбомом ушло около пяти лет, музыканты непрерывно «находились в процессе».
Ранее гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов в эфире НСН назвал Вячеслава Бутусова человеком, от которого всегда тепло на душе, несмотря на его «закрытость».
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